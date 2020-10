50 Jahre Nationalpark: Söder verkündet die Erweiterung offiziell

Glauber: "Nationalpark - eine Erfolgsgeschichte"

Umweltminister Glauber lobte im BR-Gespräch am Rande des Festaktes die Pioniere des Nationalparks. Sie hätten trotz großer Widerstände über viele Jahre großen Willen gezeigt und seien für ihre Ideen eingestanden. Nur deshalb sei der Nationalpark zur Erfolgsgeschichte geworden. Zum Thema dritter Nationalpark in Bayern, den die Grünen fordern, äußerte sich der Umweltminister eher ausweichend: "Wir halten uns zunächst an den Koalitionsvertrag. Wir haben aber daran gearbeitet, Schutzwaldflächen auszuweisen. Wir werben in den Regionen. Und wenn die Region so ein Thema aufgreift, gehen wir mit."

Gratulation von Naturschutzverbänden

Sieben Naturschutzverbände und Bürgerinitiativen - darunter der Bund Naturschutz, Greenpeace und der Landesbund für Vogelschutz - gratulierten zum Jubiläum und stellten in München zugleich ein Nationalpark-Bündnis vor. Damit setzen sie sich für die Errichtung eines dritten Nationalparks in Bayern ein.

Zwei Nationalparks in Bayern - genug für die CSU

Die Erweiterungsfläche des Nationalparks liegt an der Grenze zum tschechischen Nationalpark Sumava. Insgesamt wird sich der Nationalpark Bayerischer Wald dann über eine Fläche von knapp 25.000 Hektar erstrecken.

Im Freistaat gibt es neben dem Nationalpark Bayerischer Wald einen zweiten in Berchtesgaden. 2018 hatte Ministerpräsident Söder nach einer langen Debatte entschieden, dass es auf absehbare Zeit keinen dritten Nationalpark geben werde.