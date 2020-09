50 Jahre Nationalpark: ein Eldorado für Luchs und Auerhuhn

15 Nationalparke folgten

Seitdem haben die Bundesländer gemeinsam mit dem Bundesumweltministerium und dem Bundesverkehrsministerium weitere 15 Nationalparke ausgewiesen, insgesamt gut eine Million Hektar. Große Teile davon sind maritime Gebiete: das Wattenmeer und die Vorpommersche Boddenlandschaft. Nur acht Jahre nach dem ersten wies Bayern in Berchtesgaden den zweiten Nationalpark aus. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands kamen unter anderem der Harz und die Müritz dazu, das Untere Odertal und der Hainich.

Der Westen besann sich auf seine Verantwortung für die schwindenden Buchenwälder und erklärte den hessischen Kellerwald am Edersee zum Nationalpark. 2014/15 wurden die beiden jüngsten Parks im nördlichen Schwarzwald und im Hunsrück-Hochwald eingerichtet. "Die Zielsetzung, nicht in die Natur einzugreifen, hat sich in ganz Deutschland durchgesetzt", erklärt Hans Bibelriether, der den Nationalpark Bayerischer Wald als erster Direktor bis 1998 leitete.

"Natur Natur sein lassen"

Als 1972 und 1983 Stürme die flachwurzelnden Fichten umwarfen, entschied der bayerische Landwirtschaftsminister Hans Eisenmann (CSU), dass die Windwürfe liegenbleiben sollten, damit sich ein artenreicher Jungwald entwickelt: "Wir wollen einen Urwald für unsere Kinder und Kindeskinder". Und als 1986 Borkenkäfer über die Fichten herfielen, wurden sie in der Kernzone nicht mehr bekämpft. Bibelriether prägte damals die heute noch gültige Devise für den Nationalpark: "Natur Natur sein lassen".

Mittlerweile leben hier rund 14.000 Arten, darunter 50 Brutpaare der Habichtskäuze, einer Zeiger-Art für Wildnis. Auch rund 1.800 Käferarten gehören dazu, darunter 14 sogenannte "Urwaldreliktarten" - Arten, die auf urwaldtypische Strukturen angewiesen sind.

1.000 Arbeitsplätze im Nationalpark

Etwa tausend Menschen beschäftigt der Nationalpark, darunter 23 Ranger, die über die Kernzonen wachen und die Fragen der Touristen beantworten. Im Tierfreigelände bei Alt-Schönau können Besucher heimische Säuger wie Fischotter, Bär, Wolf und Luchs besichtigen. In den Freigehegen bei Ludwigsthal am Falkenstein sind sogar Urpferde und rückgezüchtete Auerochsen zu sehen. "Zu den 25 Millionen Euro Netto-Umsatz im Jahr tragen die Touristen etwa 60 Prozent bei", rechnet Franz Leibl vor. Ihm liegt aber vor allem die Zusammenarbeit mit den tschechischen Kollegen in der Sumava am Herzen. Dafür hofft er auf die weitere Unterstützung durch die Politik.