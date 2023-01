50 Jahre Messezentrum Nürnberg: Erfolg mit vielen Ecken

In der Halle 9 des Nürnberger Messezentrums laufen die letzten Vorbereitungen für den Aufbau der Spielwarenmesse. Am 1. Februar geht es los. Am Hallen-Eingang steht Hans Sidon. Der 85-Jährige hat das Nürnberger Messezentrum gebaut. Es war sein erstes großes Projekt und der Beginn seiner Architekten-Karriere. "Es gab in Nürnberg in dieser Größenordnung nichts Gleichwertiges", sagt er.

Vorgabe: Keine einfallslosen Kisten

Zur Spielwarenmesse vor 50 Jahren wurden die Hallen erstmals genutzt. Das alte Messegelände am Nürnberger Stadtpark in der Innenstadt war zu klein geworden. Die Spielwarenmesse drohte abzuwandern. Die Stadt beschloss deshalb, am Stadtrand ein neues Messezentrum zu bauen und schrieb einen Wettbewerb aus. Es setzte sich der Entwurf mit zehn sechseckigen Hallen durch. Das war damals ein einzigartiges Konzept, sagt Architekt Sidon: "Es waren keine viereckigen, einfallslosen Kisten. Es war eine kreative Anlage, denn Nürnberg wollte etwas Besonderes bringen."