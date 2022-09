50 Jahre: Landkreis Miltenberg feiert runden Geburtstag

Im Zuge der Gebietsreform in Bayern wurden die Kreise Miltenberg und Obernburg am 1. Juli 1972 zusammengelegt. Das 50-jährige Jubiläum Landkreis Miltenberg wird nun am Donnerstagabend im Bürgerzentrum Elsenfeld gefeiert. Begrüßt werden die geladenen Gäste von Landrat Jens Marco Scherf (Bündnis90/Die Grünen), es folgen ein geschichtlicher Vortrag zur Entwicklung des Landkreises und die Vorführung eines Volkstheaterstücks und musikalische Untermalung.

Miltenberg gewinnt Tauziehen mit Obernburg

Die Zusammenlegung der beiden Landkreise Miltenberg und Obernburg Anfang der 1970er Jahre lief aber nicht ohne Diskussionen ab, vor allem die Entscheidung zum Kreissitz war zunächst strittig. Am Ende entschied die Staatsregierung, dass Miltenberg vor Obernburg den Vorzug als Kreisstadt bekommt. Zudem wurden Ämter und Gerichte zusammengefasst: So haben das Finanzamt und das Amtsgericht ihren Hauptsitz in Obernburg.

Scherf: Bürger haben Herausragendes geleistet

Heute nach 50 Jahren zieht Landrat Scherf ein positives Fazit zu der Gebietsreform: "Wir stehen deshalb so gut da, weil die Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Tatkraft und ihrem vielfältigen Engagement im vergangenen halben Jahrhundert Herausragendes geleistet haben und weiterhin leisten. Dies gibt uns den Mut und die Zuversicht, die vielfältigen Herausforderungen in den kommenden Monaten und Jahren zu meistern", so Scherf.