Artikel mit Video-Inhalten Videobeitrag

Home Icon > Chillen, zocken, quatschen: 50 Jahre Jugendzentrum Kaufbeuren

Chillen, zocken, quatschen: 50 Jahre Jugendzentrum Kaufbeuren

Es ist eine Institution: das JuZe in Kaufbeuren. Generationen von Teenagern sind in dem Jugendzentrum ein und aus gegangen. Vor 50 Jahren wurde das JuZe in Kaufbeuren gegründet – als damals erstes in Schwaben.