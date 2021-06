50 Jahre Heli-Absturz in Pegnitz: US-Army übergibt Rotorblatt

Der Absturz eines Helikopters der US-Army bei Pegnitz jährt sich in diesem Jahr zum 50. Mal. Jetzt haben die amerikanischen Streitkräfte der Stadt ein Rotorblatt übergeben. Es soll als als Denkmal an den Unfall erinnern.

US-Army übergibt Rotorblatt an die Stadt Pegnitz

Das Rotorblatt stammt von einem ausrangierten Transporthubschrauber CH-47 Chinook, der wegen seiner Form dank zweier Rotoren auch als "Banane" bezeichnet wird. Es wurde von der Army hergerichtet und soll künftig zum bestehenden Denkmal auf der Fischelhoehe – dem Ort des Unglücks vor 50 Jahren – an den tragischen Unfall erinnern.

Absturz der "Banane" verbindet Pegnitz mit den USA

Der Absturz sei ein Teil der Stadtgeschichte und verbinde die Amerikaner mit Pegnitz, so André Potzler, Pressesprecher der US-Army in Grafenwöhr im Landkreis Neustadt an der Waldnaab. Seit einem Jahr bestehe eine Patenschaft zwischen der US-Armee in Grafenwöhr und der Stadt. Man stehe trotz Corona-Pandemie im regen Austausch, so Potzler weiter. Der Übergabe des Rotors wohnte auch die zehnte Klasse eines Pegnitzer Gymnasiums bei.

Erst vor wenigen Wochen hatte sich in Grafenwöhr Oberbefehlshaber Christopher Norrie aus dem Dienst verabschiedet. Pläne, die Truppen von dort ganz abzuziehen, hatte US-Präsident Joe Biden zu Beginn des Jahres gestoppt.

Größtes Unglück der US-Armee in Deutschland seit 2. Weltkrieg

37 Soldaten kamen am 18. August 1971 ums Leben. Sie waren auf dem Rückweg von einer Übung in Grafenwöhr nach Ludwigsburg. Bei Pegnitz löste sich schließlich ein Rotorblatt, schlug in den Hubschrauber und brachte die "Banane" zur Explosion. Alle 37 Soldaten starben. Es war das schwerste Unglück der US-Armee in Deutschland seit dem 2. Weltkrieg.