50 Jahre Gebietsreform: Plötzlich neue Kennzeichen

Benni Müller programmiert gerade die Kartenleser an den Klausenliften in Mehlmeisel. Die Saison soll bald losgehen. Er spricht die Mehlmeiseler Mundart, ein ausgeprägtes Oberpfälzisch. Mehlmeisel heißt hier Miehlmaisel. Aufgrund der exponierten Lage des über 600 Meter hochgelegenen, von Bergen und Wäldern eingerahmten, Ortes im Fichtelgebirge hat der Dialekt eine eigene Entwicklung genommen, ist zu einer Sprachinsel geworden. Das unterscheidet Mehlmeisel schon mal akustisch vom Rest des Landkreises Bayreuth, wo die meisten eher einen fränkischen Zungenschlag haben. Mehlmeisel kam 1972 im Zuge der Landkreisreform zu Bayreuth und damit zu Oberfranken. Bis dahin gehörte der Ort zum Landkreis Kemnath in der Oberpfalz.

Entscheidung über Gebietsreformen fiel in München

Unten im Ort sitzt Günter Pöllmann in seinem Büro und blättert in einer alten Ausgabe des "Mehlmeiseler Erzählers", einer Art Ortschronik. Darin ist unter anderem eine Umfrage zur Gebietsreform abgedruckt. Eine frühe Form der Bürgerbeteiligung. Die Bürgerinnen und Bürger wurden gefragt, ob sie mit der Zusammenlegung der Landkreise Tirschenreuth und Kemnath einverstanden wären. Eine Auswirkung hatte das 1971 nicht, denn die Entscheidungen fielen in München.

Günter Pöllmann, der sich als praktizierenden Oberpfälzer mit fränkischer Heimat bezeichnet, meint, dass die Gebietsreform zu lange her sei, um heute noch eine Rolle zu spielen. Zuviel habe sich in Mehlmeisel seitdem außerdem zum Positiven entwickelt, die Bevölkerungsstruktur habe sich verändert. Erinnern daran könnten sich nur noch Leute, die älter als 65 Jahre seien. Das seien auch im Grunde die Einzigen, die die Auswirkungen noch erlebt hätten. Einzig die alten KfZ-Kennzeichen wie KEM, MAK, PEG, SAN und MÜB, die seit knapp zehn Jahren wieder erlaubt sind, seien eine nostalgische Erinnerung.

Von heute auf morgen plötzlich neue Kennzeichen

Pöllmann erzählt aus der Geschichte seines Busunternehmens, das bis vor zehn Jahren bestand. Damals 1972 hätten sie natürlich vor allem oberpfälzer Kundschaft gefahren. Über Nacht seien sie quasi zu Oberfranken geworden und hätten statt KEM für Kemnath nun BT für Bayreuth auf den Nummernschildern ihrer Busse gehabt. Die Oberpfälzer hätten sich gefragt, warum sie nun mit oberfränkischen Bussen fahren sollten. Umgekehrt wären die Bayreuther anfangs ebenso borniert gewesen und hätten die Mehlmeiseler weiter für Oberpfälzer gehalten. Es habe gedauert bis das alles ausgeräumt gewesen war, erinnert sich Pöllmann.

Oberbayern gewinnt – Oberfranken verliert

Bei der Gebietsreform 1971/72, angestoßen vom damaligen bayerischen Innenminister Bruno Merk, ging es darum die königlich bayerische Verwaltungseinteilung von 1862 zu reformieren. Erklärt der oberfränkische Bezirksheimatpfleger Günther Dippold. Die Zahl der 143 Landkreise wurde halbiert. Jeder Kreis musste nun mindestens 70.000 Einwohner haben. Der Landkreis Kemnath, zu dem Mehlmeisel damals gehörte, wurde mit Tirschenreuth zusammengelegt und musste einige Gemeinden an den Landkreis Bayreuth abgeben darunter Wirbenz, Speichersdorf, Heidenaab und eben Mehlmeisel. Das war nur ein bisschen Kompensation für die großen Gebietsverluste, die Oberfranken hatte. Denn, so Günther Dippold, die Reform wurde von München aus geplant. Oberbayern vergrößerte sich auf Kosten von Mittelfranken und erhielt den Landkreis Eichstätt. Mittelfranken wurde mit dem Landkreis Höchstadt/Aisch kompensiert und erhielt so Herzogenaurach mit den Firmen Adidas, Puma und Schäffler aus Oberfranken. Da hinter Oberfranken damals die DDR kam, gab es nicht mehr viel zu gewinnen. Von allen sieben bayerischen Regierungsbezirken musste Oberfranken am meisten abgeben, bedauert Dippold. Dafür hätten sie ein bisschen von Kemnath bekommen und einen Zipfel vom ehemaligen Landkreis Ebern um Baunach und Reckendorf.

Kleine Ämter – kurze Wege

Es sei schon ein Landratsamt der kurzen Wege gewesen, damals in Kemnath erinnert sich Günter Pöllmann, dessen Vater dort Kreisrat war. Heimelig, überschaubar, kurze Wege. Man kannte sich. Das machte vieles einfacher. In der oberfränkischen Regierungshauptstadt Bayreuth dagegen, habe man schon gemerkt, dass die Verwaltung anders funktioniere. Eine Beamtenstadt halt, schmunzelt Pöllmann, der selbst einige Jahre Bürgermeister in Mehlmeisel war und für die CSU noch im Bayreuther Kreistag sitzt. Es habe ein wenig gedauert, aber man sei schließlich angekommen in Oberfranken. Und die Oberfranken hätten mit den Oberpfälzern gelernt auszukommen – auch wenn diese mehrheitlich katholisch seien. Noch so ein Unterscheidungsmerkmal. Die weithin sichtbare Kirche St. Johannes in Mehlmeisel hat einen ganz anderen Baustil als die evangelischen Markgrafenkirchen. Auch eine Eigenheit.

Lange her doch letztlich gut

Mehlmeisel habe letztlich von der Gebietsreform profitiert, bilanziert Pöllmann. In den Bereichen Wintersport und Tourismus gehöre man zum Fichtelgebirge und sei hier gut vernetzt und eingebunden, gehöre zu den entsprechenden Verbänden. Das zahle sich aus. Vor 50 Jahre habe man die berechtigte Angst gehabt, dass wenn die aufstrebende oberpfälzische Kurstadt Bad Naualbenreuth alle Fördermittel bekommen würde, für Mehlmeisel nichts mehr übrig bleiben könnte. Aber das sei Schnee von gestern. Mit dem Wildpark, den Skiliften dem Langlauf-, Rad- und Wanderangebot sei Mehlmeisel gut aufgestellt und ein wichtiger Ort im oberfränkischen Landkreis Bayreuth geworden.

Die Mundart bleibt

Trotzdem spricht Benni Müller an seinem Lift gerne weiter Mehlmeiseler Mundart. Die Bayreuther hätten sie gewollt, also müssen sie mit der Mundart leben. Vielleicht schreibt er mal ein Wörterbuch für "Mehlmeisel – Fränkisch". Und wenn Kundschaft von außerhalb an der Liftkasse stehe, dann könne er natürlich auf hochdeutsch umschalten, lacht Müller, denn sonst würde es ja gar nicht vorwärtsgehen in der Schlange.