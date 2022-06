50 Jahre Gebietsreform in Unterfranken

Seit dem 1. Juli 1972 ist der Regierungebezirk Unterfranken in neun Landkreise und drei Kreisfreie Städte aufgeteilt. Das ist das Ergebnis der vorausgegangenen Gebietsreform. Vor der Umstrukturierung waren es noch 22 Landkreise und fünf kreisfreie Städte. Die Städte Bad Kissingen und Kitzingen verloren ihren Status als kreisfreie Stadt. Heute ist Kitzingen eine Große Kreisstadt.

Reibungen im neuen Groß-Landkreis MSP vorprogrammiert

Vielerorts verlief die Zusammenlegung unproblematisch und reibungslos – aber nicht überall: Mit der Gebietsreform entstand auch der größte unterfränkische Landkreis Main-Spessart. Er hat eine Fläche von 1.321 Quadratkilometern und ist ein Konstrukt aus den früheren Landkreisen Gemünden am Main, Karlstadt, Lohr am Main und Marktheidenfeld. Ursprünglich hieß der Landkreis Mittelmain. Die Zusammenlegung der vier Kreise zum Großlandkreis mit heute rund 130.000 Einwohnern sorgte vor 50 Jahren im Zuge der Gebietsreform vielerorts für Zweifel und auch Unmut in der Bevölkerung – die Frage, welcher Ort neue Kreisstadt werden sollte, ebenfalls. Lohr am Main war die größte und wirtschaftsstärkste Kommune der vier ehemaligen Kreisstädte. Karlstadt erhielt jedoch den Zuschlag.

Das "Rebellendorf" Ermershausen in den Haßbergen

Auch auf örtlicher Ebene waren Bürgerinnen und Bürger mit der Gebietsreform nicht immer einverstanden. So war Ermershausen im Landkreis Haßberge zu Maroldsweisach eingemeindet worden und das gegen den Willen seines Bürgermeisters und seiner Einwohnerinnen und Einwohner. In den Folgejahren kämpften die Bürgerinnen und Bürger bis 1994 um die Unabhängigkeit ihres Ortes. Es gab dort sogar eine Freiheitsglocke. Im Zuge der Gebietsreform haben Gemeinden auch gleich den Regierungsbezirk gewechselt: So kam Markt Einersheim von Mittelfranken zu Unterfranken und Baunach von Unter- zu Oberfranken.

Nostalgiekennzeichen als späte Entschädigung

Eine Reminiszenz an die alten Landkreise sind die Nostalgienummernschilder, die 2013 wieder eingeführt wurden: ALZ (Alzenau), BRK (Brückenau), EBN (Ebern), GEO (Gerolzhofen), HAB (Hammelburg), HOH (Hofheim), KÖN (Königshofen im Grabfeld), MET (Mellrichstadt), OBB (Obernburg) und OCH (Ochsenfurt). Autofahrer aus dem heutigen Landkreis Main-Spessart haben allerdings vergeblich auf Nostalgiekennzeichen gehofft – GEM (Gemünden) KAR (Karlstadt) LOH (Lohr am Main) und MAR (Marktheidenfeld) gibt es nicht, um nicht alte Wunden wieder aufzureißen.

Feierlichkeiten am Freitag und am Wochenende

Anlässlich des Stichtags finden am Freitag in ganz Unterfranken Feierlichkeiten statt. So rollen unter anderem im gesamten Landkreis Main-Spessart Geschäfte und Lokale als Zeichen ihrer Verbundenheit mit "MSP" für ihre Kunden den roten Teppich aus. Es gibt spezielle Aktionen und Angebote. Die teilnehmenden Betriebe sind am roten Teppich vor dem Eingang zu erkennen. Im Kloster Altstadt in Hammelburg findet der offizielle Festakt für den Landkreis Bad Kissingen statt. Am 3. Juli findet am Schlimpfhof in Oberthulba ein Bürgerfest statt. Im Würzburger Landratsamt gibt es am 1. Juli einen Festakt für geladene Gäste, am 2. Juli ist ein Sommerfest für Inhaberinnen und Inhaber der Ehrenamtskarte und am 3. Juli ein Tag der offenen Tür geplant. Das Landratsamt in Bad Neustadt (Lkr. Rhön-Grabfeld) feiert das Jubiläum mit einem Betriebsausflug.