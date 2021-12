50 Jahre Gebietsreform: Als der Traum von Theo Waigel platzte

Am 15. Dezember 1971, hat der Bayerische Landtag das "Zweite Gesetz zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung" beschlossen. In der Folge halbierte sich die Zahl der Landkreise und kreisfreien Städte in Bayern, die der Gemeinden wurde um rund 5.000 reduziert. In Schwaben wurden aus 20 Landkreisen zehn und aus zehn kreisfreien Städten vier.

Horgau: Mit Mistgabeln und Klage gegen die Reform

Ziel der Reform war unter anderem eine Vereinfachung und Stärkung der Verwaltung. Die Reform stieß in Bayern aber vielerorts auf Widerstand. Im schwäbischen Horgau etwa verteidigten die Bürgerinnen und Bürger ihr Rathaus mit Mistgabeln, wie in einem Beitrag der CSU-nahen Hanns-Seidel-Stiftung steht.

Im Rahmen der Gemeindegebietsreform wurde Horgau nach Zusmarshausen eingemeindet. Dann habe der "Freiheitskampf" der Horgauer begonnen, wie die Gemeinde auf ihrer Homepage schreibt. Dort wird daran erinnert, wie die Horgauer Plakate mit der Aufschrift "2000 Bürger klagen an" erstellten, Leserbriefe schrieben, Wahlboykotte organisierten und Demonstrationen veranstalteten. Sie verklagten den Freistaat Bayern sogar vor seinen obersten Gerichten, wie es auf der Webseite weiter heißt. Am 27. Oktober 1983 bekam Horgau durch das Urteil des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs die Selbstständigkeit wieder zurück.

Aus Schwaben werden Oberbayern – und umgekehrt

Durch die Gebietsreform reduzierte sich nicht nur die Anzahl an Städten, Landkreisen und Gemeinden, manche Gemeinden wechselten sogar in andere Regierungsbezirke. Das zuvor im Regierungsbezirk Schwaben gelegene Neuburg an der Donau gehört seit der Reform zu Oberbayern, das damals oberbayerische Aichach hingegen zu Schwaben.

In Aichach kommt dadurch immer wieder die Identitätsfrage auf. Seit 2017 gibt es dort im Stadtgarten die Skulptur "Oberbayerischer Stamm". Dabei handelt es sich um einen blauen Baum aus Stahl, dessen Krone sich aus einer Bayernkarte und einer Karte von Oberbayern zusammensetzt. Seit 2002 gibt es allerdings auch schon einen "Schwäbischen Stamm". Dass die Stadt zusätzlich einen "Oberbayerischen Stamm" bekam, sollte eine Anspielung auf die immer wieder aufkommende Identitätsfrage in Aichach sein.