50 Jahre Christkind-Wahl: 19 Christkinder für Nürnberg

Im Oktober 1969 wurde zum ersten Mal dazu aufgerufen, eine Nürnbergerin für zwei Jahre zum Christkind und damit zur Botschafterin der Stadt zu wählen. Zuvor hatte dieses Amt eine Schauspielerin übernommen. Von Gabriele Jungk (damals Bergmann), die die erste Wahl für sich entscheiden konnte, bis zum erst kürzlich gewählten Christkind Benigna Munsi folgten 19 Frauen der Einladung. Nur wenige mussten absagen, darunter das amtierende Christkind Rebecca Ammon - sie ist zurzeit auf Dienstreise in den USA.

Das neue Christkind Benigna ist zwar offiziell erst am kommenden Freitag mit der Eröffnung des Christkindlesmarktes in Amt und Würden, probte aber schon einmal vor den geladenen Gästen im Nürnberger Rathaussaal den Prolog - natürlich fehlerfrei.

Engagement und Einsatz für ein Lächeln

Bürgermeister Christian Vogel machte sich mit der Einladung ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk, wurde er gestern doch passenderweise 50 Jahre alt. Er betonte das Engagement und den Einsatz der jungen Frauen für dieses Ehrenamt, das vielen Menschen - sei es auf dem Hauptmarkt, in Kindergärten oder auf einer Demenzstation im Seniorenheim - ein Lächeln ins Gesicht zaubere. Sie seien nicht nur Repräsentantinnen des Marktes, sondern ganz besondere Botschafterinnen der Stadt, so Vogel.

Anreise aus Kanada

Und alle haben durch ihr Amt als Christkind viel fürs Leben mitgenommen. Sie haben mittlerweile Karriere gemacht, sind Meeresbiologin, Richterin oder Lehrerin geworden und haben selbst Kinder und sogar Enkelkinder. Die weiteste Anreise hat übrigens Kathrin Urschel auf sich genommen: Sie kam extra aus Kanada nach Nürnberg. Dort arbeitet sie mittlerweile als Literaturdozentin an einer Universität. Und muss auch bald wieder zurück zu einer Vorlesung. Den Prolog am Freitag verfolgt sie dann übers Internet, in Kanada kurz nach dem Frühstück.

Der Prolog live im BR

Benigna Munsi wird den Christkindlesmarkt am kommenden Freitag (29.11.19) um 17.30 Uhr eröffnen - live übertragen im BR Fernsehen, im Livestream in der BR-Mediathek und auf der BR Franken-Seite auf Facebook.