In Nördlingen warten elf Dampfloks auf Fahrgäste

Das Bayerische Eisenbahnmuseum in Nördlingen bereitet seine Dampfloks auf den Einsatz vor - am Vatertag sollen die Loks wieder Passagiere befördern. Anlässlich des 50 Jubiläums des Bayerischen Eisenbahnmuseums sind gleich elf Dampfloks im Einsatz. Heute ist Probefahrt:

Lokführer Patrick Zeitlmann, bekleidet mit schwarzem Hemd und mit Schirmmütze, steigt in den Führerstand der Dampflok. Dort sieht man große Druck-Messgeräte und schwere Hebel. Patrick Zeitlmann schiebt ein Holzbrett nach dem anderen in die große Öffnung der noch kalten Brennkammer:

"Früher sind die Loks jeden Tag gefahren, sind drei Wochen am Stück, vier Wochen am Stück unter Dampf gewesen, wenn wir heute mit den Loks fahren wollen, brauchen wir mindestens einen Tag Vorbereitungszeit!"

Ein riesiges Gefährt, pechschwarz mit rot lackierten Rädern

76 Jahre hat die Lok auf dem Buckel, aber sie läuft sprichwörtlich noch wie geschmiert. Denn Patrick Zeitlmann steht nun außen am Antriebsgestänge der Lok und füllt Öl in den Gleitlagern nach.

Im Bayerischen Eisenbahnmuseum direkt am Nördlinger Bahnhof gibt es fast nur Ehrenamtliche wie ihn. Sie restaurieren die Loks und dürfen sie dann auch fahren. "Ich glaube es ist grundsätzlich die Faszination an der alten Technik und dass man in der Zeit von Digitalisierung und Automatisierung hier noch sehr konkret sieht, wie es funktioniert", schwärmt Zeitlmann.

500 Kilo Steinkohle für den Kessel

Zurück im Führerstand: Der Kessel wird jetzt mit Steinkohle befeuert. 500 Kilo braucht es, bis die Lok überhaupt losfahren kann. Ziemlich warm hier mittlerweile: "Ja, im Sommer zu warm, im Winter zu kalt!"

Dann ist die Lok endlich bereit, "alles geschmiert, Kohle ist drin. Dann legen wir die Steuerung aus, das ist so ein bisschen wie die Gangschaltung beim Auto, vorwärts und rückwärts. Lösen die Bremse und dann geben wir Dampf!“, erklärt Patrick Zeitlmann.

Dampflok wiegt 150 Tonnen

Insgesamt setzen sich jetzt 150 Tonnen Eisenbahn in Bewegung. Wenn der Zug mit Waggons und Fahrgästen unterwegs ist, verbraucht die Dampflok rund 1,5 Tonnen Kohle auf 100 Kilometern.

Doch nach wenigen hundert Metern geht es schon wieder im Rückwärtsgang zurück auf das Museumsgelände – denn so richtig im Einsatz sind die Dampfloks des Museums erst am Vatertag. Das hier war nur die Probefahrt, Patrick Zeitlmann ist zufrieden: "Läuft gut! ich denke, da kann die Jubiläumswoche kommen!"