27.05.2019, 17:52 Uhr

50 Jahre Bayerisches Eisenbahnmuseum

In Nördlingen sind die Hotels ausgebucht, weil es gerade Besucher aus aller Welt in die nordschwäbische Stadt zieht. Der Grund: Das Bayerische Eisenbahnmuseum feiert diese Woche einen runden Geburtstag - am Montag ging es mit einem Festakt los.