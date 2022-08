50 Jahre alten Museumstraktor verwüstet: Polizei sucht Täter

Unbekannte haben in Hummeltal im Landkreis Bayreuth in einem Museum randaliert. Wie die Polizei mitteilt, haben der oder die Täter einen historischen Traktor und einen alten Lastwagen des Museumsvereins für Kraft- Und Zugmaschinen erheblich beschädigt.

Ersatzteile von Traktoren sind nur schwer zu bekommen

So seien an den Fahrzeugen unter anderem Fenster eingeschlagen und Sitze herausgerissen worden. Weitere in den Fahrzeugen gelagerte Gegenstände seien auf einer benachbarten Wiese verstreut worden. Das Gelände sei nicht frei zugänglich, sondern nur über einen Zaun erreichbar gewesen. Die Höhe des Sachschadens lasse sich schwer beziffern, betrage aber wohl mehrere Tausend Euro, so die Polizei auf Nachfrage des BR.

Der immaterielle Wert der beschädigten Fahrzeuge sei wohl deutlich höher, da sie teilweise rund 50 Jahre alt und Ersatzteile kaum noch zu bekommen seien. Die Polizei schätzt, dass die Randalierer zwischen dem 17. und dem 31. Juli ihr Unwesen getrieben haben. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei zu melden.