50-Jährige aus Landshuter Krankenhaus vermisst

Im Stadtgebiet Landshut wird seit Sonntagabend eine 50-jährige Frau aus dem Landkreis Kelheim vermisst.

Vermisste ist möglicherweise orientierungslos

Monika Lohwasser befand sich zur Behandlung in einem Landshuter Krankenhaus. Sie konnte die Klinik unbemerkt verlassen und befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage, heißt es vom Polizeipräsidium Niederbayern. Bisherige Suchmaßnahmen mit Personensuchhunden und einem Polizeihubschrauber waren erfolglos. Monika Lohwasser ist 1,74 Meter groß und hat schulterlange blonde Haare. Sie trägt eine rosa Jogginghose und dunkle Oberbekleidung, eventuell auch einen Mantel. Möglicherweise sei sie orientierungslos und frage Passanten nach dem Weg, so die Polizei.