50. Geburtstag der Sendung mit der Maus: Besuch in Dinkelsbühl

Vor genau 50 Jahren, am 7. März 1971, lief die erste Folge der „Sendung mit der Maus“ im WDR. Die Stadt Dinkelsbühl wollte zum Geburtstag nicht einfach nur gratulieren, sondern die Maus zu einem Stadtrundgang einladen.

Botschaften sollten Maus nach Dinkelsbühl locken

Um die Maus vor ihrem Geburtstag nach Mittelfranken zu locken, sammelte die Stadt Botschaften und Glückwünsche der Dinkelsbühler Bürger in Form von selbst gedrehten Videos und Bildern. Diese wurden dann nach Köln geschickt mit der Bitte um einen persönlichen Besuch in der Stadt. Beteiligt hätten sich vor allem viele Kindergärten und Schulen, auch mit tollen gezeichneten Bildern, so Dinkelsbühls Oberbürgermeister Christoph Hammer im BR-Interview.

Oberbürgermeister ist selbst großer Maus-Fan

In dieser tristen Zeit aufgrund von Corona sei die Aktion, die Maus nach Dinkelsbühl zu holen, eine herrliche Abwechslung aus dem Alltag heraus gewesen, sagt Oberbürgermeister Christoph Hammer (CSU).

"Ich bin selbst großer Maus-Fan. Meine Eltern waren sehr reserviert, was ich im Fernsehen schauen durfte, aber wenn die Maus kam, dann war das praktisch gesetzt." Oberbürgermeister Dinkelsbühl Christoph Hammer (CSU)

Besuch nicht öffentlich kommuniziert

In der Woche vor dem Jubiläum war die "Sendung mit der Maus" dann in Dinkelsbühl zu Gast. Viele Schaufenster der Geschäfte waren im Maus-Look dekoriert. Der Termin sei bewusst nicht öffentlich kommuniziert worden, um Menschenansammlungen in der Corona-Pandemie zu vermeiden, so Oberbürgermeister Hammer weiter. Die Maus besuchte unter anderem das Kloster der "Armen Schulschwestern". Die dort untergebrachten Kindergartenkinder hatten eine musikalische Überraschungsaktion im Freien für die Maus und viele Geschenke vorbereitet.

"Mausstein" als Geschenk der Stadt

Das Geschenk der Stadt gab es dann am Dinkelsbühler Münster St. Georg. Hier wurde ein Stadtbaustein, ein Pflasterstein mit dem eingravierten Emblem der Maus, in den Boden eingelassen. Danach sei die Maus noch etwas in der Stadt unterwegs gewesen, habe sich mit einem Schnitzel mit Pommes gestärkt und habe dann schon wieder gehen müssen. Für die Stadt und alle Dinkelsbühler Bürger jeden Alters sei es ein besonderer und wunderschöner Tag gewesen, fasste Oberbürgermeister Hammer den Besuch zusammen.