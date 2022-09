50 Asylbewerber in Pegnitzer Turnhalle – Unterkünfte gesucht

Der Landkreis Bayreuth wird 50 Asylbewerber aufnehmen und in Pegnitz unterbringen. Wie das Landratsamt mitteilte, werden die ersten 25 Asylbewerber aus Afghanistan noch in dieser Woche in der Turnhalle der Realschule Pegnitz einquartiert. Weitere 25 Asylbewerber folgen in der kommenden Woche, heißt es in der Mitteilung.

Afghanen statt ukrainischer Geflüchteter

Ursprünglich waren die beiden Realschul-Turnhallen für die Unterbringung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine gedacht. Wegen der zu erwartenden Überbelegung sucht der Landkreis Bayreuth Räumlichkeiten für Asylbewerber und Kriegsflüchtlinge. Angebote können beim Landratsamt Bayreuth gemeldet werden.

Helfer gesucht – Afghanen helfen Afghanen

Bereits in Pegnitz lebende Afghanen haben ihre Unterstützung zugesagt. Weitere Helfer können sich bei der Integrationslotsin Silvia Herrmann vom Landratsamt unter der E-Mail-Adresse "silvia.herrmann@lra-bt.bayern.de" melden. Ein örtlicher Caterer versorgt die Asylsuchenden. Ein Sicherheitsdienst bewacht die Unterkunft.

Landrat Florian Wiedemann (FW) bedankte sich bei der Stadt Pegnitz und dem Unterstützerkreis. "Es ist uns allen ein großes Anliegen, dass wir Asylsuchenden helfen und gleichzeitig aber der Schulbetrieb in der Realschule Pegnitz unbeeinträchtigt laufen kann", so der Landrat.