50 Anzeigen gegen Tagesausflügler im Bayerwald

Tagesausflüge aus anderen Teilen des Freistaats in den Bayerischen Wald sind derzeit nicht erlaubt. Trotz dieses Verbots hat die Polizei am Wochenende 50 auswärtige Tagestouristen bei Kontrollen im Arbergebiet und am Geisskopf erwischt. Laut Polizei kamen die Ausflügler aus allen Regionen in Niederbayern und der Oberpfalz, von Deggendorf bis Passau, aber auch aus weiter entfernten Städten wie München und Fürth. Sie alle dürfen momentan nicht in den Landkreis Regen, weil dort touristische Ausflüge von außen wegen einer immer noch über 200 liegenden Inzidenz untersagt sind.

Auswärtige über Autokennzeichen erkannt

Die Polizei war mit Streifenwagen, teils verstärkt auch mit einem Fahrzeug mit Bereitschaftspolizisten, immer wieder in den Hauptausflugszielen Streife gefahren. Ertappt wurden die Leute, die über die Autokennzeichen leicht erkennbar sind, vor allem auf den Parkplätzen am Geisskopf, am Großen Arber und am Großen Arbersee. Sie wurden zum Verlassen des Landkreises aufgefordert und müssen außerdem mit einem Bußgeld rechnen: Der Regelsatz für solche verbotenen Tagesausflüge liegt bei 500 Euro.

Autofahrer räumten Parkplätze frei

Am Großen Arber standen etliche Fahrzeuge auch in Busbuchten. Die Hauptparkplätze dort sind wegen der geschlossenen Pisten gesperrt. Die Parkstreifen am Straßenrand sind nicht geräumt und mittlerweile mit über einem halben Meter Schnee bedeckt, so dass sich der Zustrom auch dadurch begrenzt. Einige Parkplätze waren jedoch von Autofahrern mit Schneeschaufeln geräumt worden.

Einheimische unter sich

Die meisten geparkten Autos in den Gebieten waren allerdings Landkreisbewohner, so die Polizei. Einen Ansturm wie vor Inkrafttreten der Regelung gab es nicht.

Momentan ist es Auswärtigen verboten, in die Bayerwald-Landkreise Regen, Freyung-Grafenau, Deggendorf und Passau zu fahren. Nur der Kreis Straubing-Bogen erlaubt derzeit Tagesausflügler. Aber auch dort hielt sich der Ansturm am Wochenende in Grenzen.