5 vor 12: Knabenchöre singen gegen Nachwuchssorgen

Der Windsbacher Knabenchor ist einer von 46 Knabenchören in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die am Samstag (14.11.20) um 11.55 Uhr gemeinsam eine digitale Aktion starten, um auf ihre Nachwuchssorgen aufmerksam zu machen.

Gemeinsamer Hashtag: #KulturGutKnabenchor

Die Uhrzeit ist kein Zufall, denn für die Knabenchöre sei es "fünf vor zwölf". Erstmals in ihrer Geschichte schließen sich die Knabenchöre dabei in einer grenzübergreifenden Kooperation zusammen.

Dabei beteiligen sich unter anderem die Augsburger Domsingknaben, die Regensburger Domspatzen und der Tölzer Knabenchor. Unter dem Hashtag #KulturGutKnabenchor mit der Botschaft "Via la Musica" werden sie einen Kanon von Michael Praetorius singen.

Schwierige Situation für Knabenchöre

Aufgrund der Corona-Pandemie ist derzeit kein regulärer Probenbetrieb in Windsbach möglich. In Corona-Zeiten haben es die Kultur und vor allem die Chöre sehr schwer. Denn beim Singen werden jede Menge Aerosole freigesetzt – und über Aerosole überträgt sich das Coronavirus.

Die Situation zerre gewaltig an den Nerven, sagt Chorleiter Martin Lehmann. In der Schule sind daher nur Einzelstimmbildungen und Proben in Kleinstbesetzungen für Gottesdienste möglich.

Neue Wege für die Nachwuchssuche

Der berühmte Windsbacher Knabenchor geht neue Wege, um seinen Betrieb auch während der Corona-Pandemie teilweise aufrechtzuerhalten. In Windsbach stiegen die Sänger vom Präsenz-Singen in die virtuelle Welt um. Nun wird dort über eine Videokonferenz-Plattform vorgesungen.

Demnächst startet wieder ein Aufruf für alle acht bis zehn jährigen Buben. Wer Teil des Windsbacher Knabenchors werden will, kann am 21. November online vorsingen.