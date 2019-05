5 Jahre vertrauliche Geburt: Wie sind die Erfahrungen in Bayern?

Fünf Jahre ist es her, dass das Gesetz zur vertraulichen Geburt in Deutschland in Kraft getreten ist. Jede Frau hat seither das Recht, bei der Geburt anonym zu bleiben. Sie muss ihr Kind nicht mehr heimlich zur Welt bringen, um es dann in einer Babyklappe abzulegen. Sie hinterlegt ihre Daten zentral, damit das Kind, wenn es 16 Jahre alt ist, erfahren kann, wer seine Mutter ist.

Frauen wollen nicht, dass ihr Umfeld von der Schwangerschaft erfährt

Eva Zattler ist Beraterin bei "Pro Familia" in München. In den zurückliegenden Jahren hat sie drei Frauen bei der vertraulichen Geburt begleitet. Allen Frauen sei es sehr wichtig gewesen, dass ihr Umfeld nichts von ihren Schwangerschaften mitbekommen habe, sagt Zattler. Es sind schwierige Lebenssituationen, in denen sich die Frauen nicht imstande sehen, ein Kind zu betreuen. Häufig sind Ängste im Spiel. Oft haben sie die Schwangerschaft lange verdrängt und stehen enorm unter Druck.

Gründe für vertrauliche Geburt sind sehr unterschiedlich

Manche Frauen wenden sich an Beratungsstellen. Andere kommen - kurz vor der Geburt - direkt in eine Klinik, um dort Hilfe zu bekommen. Barbara Karlin arbeitet im Rotkreuzklinikum in München und ist dort Ansprechpartnerin für vertrauliche Geburten. Sie kennt weder Namen noch Lebensgeschichte der Frauen. Sie entbinden unter einem Pseudonym. Die Konflikte, in denen die Frauen steckten, seien sehr unterschiedlich, weiß Karlin. Es können finanzielle Gründe sein, persönliche Gründe, Altersgründe, oft familiäre Gründe oder kultureller Zwang.

"Die Frauen befinden sich in einer Notlage, eventuell in Todesgefahr oder in einer gefühlte Todesgefahr für sich selbst." Barbara Karlin, Rotkreuzklinikum

Kliniken und Beratungsstellen arbeiten Hand in Hand

Die Frauen, sagt die Ärztin, verstecken die Schwangerschaft, tragen weite Kleidung, damit man nichts sieht. Viele haben bislang keine Schwangerschaftsvorsorge besucht. Dann sind viele Fragen zu klären, sagt Barbara Karlin. Bei einer vertraulichen Geburt arbeiten Klinken und Beratungsstellen zusammen.

In Bayern haben laut Angaben des Sozialministeriums seit Inkrafttreten des Gesetzes 55 Frauen ein Kind vertraulich zur Welt gebracht. Bundesweit waren es bis Ende 2018 insgesamt 536 Fälle. Dabei geht es um die medizinische Versorgung der Frau, aber auch um das Wohl des Kindes.

Gesetz hilft Frauen, die Kind nicht abtreiben wollen

Barbara Karlin glaubt, dass "das Gesetz eine wichtige Lücke geschlossen hat, für Frauen, die einfach in eine Notlage kommen, das Kind aber nicht abtreiben wollen - aber auch nicht die Vorstellung und die Kraft haben, das Kind selbst aufzuziehen." Diese Frauen hätten ohne das Gesetz ihr Kind vielleicht in eine Babyklappe gelegt oder im schlimmsten Fall sich oder dem Kind etwas angetan, so die Ärztin.

Manche Frauen geben ihr Baby zur Adoption frei

In solchen Krisensituationen versuchen Ärzte und Beraterinnen gemeinsam mit den Frauen einen Weg zu finden. Das muss nicht immer eine vertrauliche Entbindung sein: Manche Frauen geben nach der Geburt ihr Kind zur Adoption frei, andere entscheiden sich doch für das Baby - einige wenige sogar erst, nachdem sie das Kind auf die Welt gebracht haben. Entscheiden sich die Frauen für die vertrauliche Geburt, kehren sie danach in ihr soziales Umfeld zurück, sagt Eva Zattler. Als ob nichts gewesen wäre.

"Es ist schon sehr berührend, dass die Frauen nach der Geburt nach Hause gehen in ein Umfeld, wo niemand weiß, dass sie gerade entbunden haben, wo niemand auf sie eingehen kann und wo sie nicht geschont sind und da sind Frauen dabei die gleich wieder anfangen zu arbeiten, damit das nicht auffällt." Eva Zattler, Pro Familia

Fünf Jahre, nachdem das Gesetz in Kraft getreten ist, sind es zwar nur wenige Betroffene, die ein Kind vertraulich zur Welt gebracht haben. Doch für sie war die vertrauliche Geburt buchstäblich Rettung in großer Not.