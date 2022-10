5,8-Millionen-Wumms vom Bund fürs Nürnberger Volksbad

In der Männerschwimmhalle schlagen Bauarbeiter Fliesen ab und schaufeln Sand in Schubkarren. Nürnbergs Bürgermeister Christian Vogel (SPD), der für die Bäder zuständig ist, hat zum Baustellenrundgang eingeladen. Die gute Nachricht verkündet er gleich am Anfang: Der Bund unterstützt die Sanierung des Jugendstilbaus mit weiteren 5,8 Millionen Euro, berichtet Vogel. Das Geld gibt es für die besonders sparsame und effiziente Technik, die im Volksbad eingebaut wird.

Modernste Energietechnik im Einsatz

"Das Volksbad wird nach der Sanierung eines der energetisch modernsten, denkmalgeschützten Bäder in Deutschland sein", sagt Vogel. Mit Neubauten werde es nicht mithalten können, denn der Denkmalschutz schreibt ja beispielsweise fest, dass die alten Fenster erhalten bleiben müssen. "Aber im Denkmalbereich sind wir energietechnisch ganz vorne", erklärt Vogel stolz.

Stadt zahlt weniger als die Hälfte

Der Zuschuss des Bundes kommt zur richtigen Zeit. Denn die Baukosten sind aktuell um fünf Prozent gestiegen. Statt mit 55 Millionen Euro rechnet die Stadt jetzt mit 57 Millionen Euro Kosten für die Sanierung – wobei der Anteil der Stadt Nürnberg mit 25 Millionen Euro nach Vogels Worten gleichbleiben dürfte. Die Zuschüsse von Bund und Land liegen nun bei 32 Millionen Euro.

Krise am Bau verlangsamt Arbeiten

Weniger erfreulich sind die Verzögerungen am Bau um etwa sieben Wochen. Grund dafür sind die Corona-Pandemie und der Mangel an Baustoffen. Vogel zeigt sich beim Rundgang jedoch zuversichtlich, dass das wieder aufgeholt werden kann. "Wir planen nach wie vor, dass wir das Bad im Dezember 2024 in Betrieb nehmen können", so Vogel.

Ohne Handarbeit geht nichts

Derzeit wird das Bad, das im Jahr 1914 eröffnet wurde, entkernt. Bauarbeiter entfernen alte Fliesen aus den Schwimmbecken. Umkleidekabinen und andere Einbauten, die später dazukamen, sind bereits weggerissen. Bis Ende werden rund 12.000 Quadratmeter Fliesen und ein Kilometer Rohre als Bauschutt abtransportiert – das meiste mühsam mit dem Schubkarren. Denn der Einsatz von Baggern und Kränen ist im historische Bau kaum möglich.

Denkmalschützer reden mit

Großen Sperrholzplatten und Planen schützen Bereiche, die aus Denkmalschutzgründen erhalten bleiben müssen. Ab Frühjahr 2023 sollen nach Vogels Worten dann neue Leitungen und die moderne Schwimmbadtechnik eingebaut werden. Parallel dazu beginnen die Arbeiten, um das Umfeld des Bades in der Nähe des Nürnberger Plärrers aufzuwerten.