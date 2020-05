5.500 Puten im Landkreis Ansbach verbrannt

Bei einem Brand auf einem Anwesen in Lehrberg bei Ansbach sind rund 5.500 Puten in ihrem Stall verendet. Nach Polizeiangaben war das Feuer in einer mit Stroh gefüllten Lagerhalle ausgebrochen. Von dort sei es dann auf den angrenzenden Putenstall übergegangen, sagte eine Polizeisprecherin. Ein Großaufgebot an Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften war vor Ort.

Sachschaden von rund einer Million Euro

Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Mit den Ermittlungen kann erst nach Ende der Löscharbeiten begonnen werden. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der entstandene Sachschaden auf rund eine Million Euro. Menschen wurden bei dem Brand nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt.