5.000 Ehrenamtliche für Kirchentag in Nürnberg gesucht

Die Organisatoren des deutschen Evangelischen Kirchentags 2023 in Nürnberg suchen insgesamt 5.000 ehrenamtliche Helfer. Die Aufgaben für die Ehrenamtler variieren je nach Interessen und Vorkenntnissen, heißt es auf der Internetseite des Kirchentags: Es werden Helfer für die Betreuung von Schlafquartieren inklusive der Ausgabe von Frühstück gesucht, Ordner für Veranstaltungen benötigt und Kurierfahrer mit Fahrrad, Lastenrad, Auto oder Lkw in Nürnberg hin und her geschickt.

Private Unterkünfte für Kirchentag gesucht

Außerdem werden noch Menschen in Nürnberg gesucht, die Besucher des Kirchentags bei sich unterkommen lassen. Über die Plattform unterkunft-kirchentag.de können Einwohner der Region etwa ein Sofa, ein Gästezimmer oder einfach Platz für eine Isomatte anbieten. Die Plattform bietet Möglichkeiten zum gegenseitigen Kennenlernen vor dem Kirchentag. "Nürnberg ist eine gastfreundliche Stadt", sagte dazu Oberbürgermeister Marcus König (CSU). Er zeigte sich optimistisch, dass viele Nürnberger private Unterkünfte anbieten.

Helfer erwartet "unvergleichliches Gemeinschaftserlebnis"

"Kirche lebt vom Ehrenamt", sagte Kirchentags-Generalsekretärin Kristin Jahn. Die ehrenamtlichen Helfer seien "die wichtigsten Mitglieder" im Organisationsteam, denn ohne sie könne der Kirchentag nicht stattfinden. Den Helfern versprach sie im Gegenzug "ein unvergleichliches Gemeinschaftserlebnis und direkten Einblick hinter die Kulissen eines fünftägigen Großevents". Abseits vom Kirchentag gebe es für Ehrenamtlichen auch Zusatzangebote, wie etwa ein Helfenden-Café. Viele ehemalige Helfer seien bei jedem Kirchentag aufs Neue dabei.

Helfer bei Veranstaltungen und Wegweiser durch Nürnberg

Wer beim Kirchentag mithelfen will, kann sich über die Internetseite des Events anmelden. Unter anderem werden auch Menschen gesucht, die sich in Nürnberg auskennen und Gästen den Weg zu Veranstaltungen oder Sehenswürdigkeiten weisen können. Dafür werden während des Kirchentags Servicepunkte im Stadtgebiet aufgebaut. Für die Gemeinschaftsunterkünfte in Schulen oder auf temporären Campingplätzen werden Quartierteams gesucht, die etwa das Ein- und Auschecken übernehmen und gleichzeitig als Ratgeber für die Stadt zur Verfügung stehen.

Kost und Logis sind für Ehrenamtler gratis

Wer auf dem Kirchentag mithelfen will, muss in der Regel mindestens 18 Jahre alt sein. In Gruppen sind auch Anmeldungen ab 16 Jahren möglich, sofern ein Volljähriger die Gruppe leitet. Außerhalb ihrer Einsatzzeit dürfen die Ehrenamtlichen kostenlos an den Veranstaltungen des Kirchentages teilnehmen und werden während ihrer Arbeitszeit verpflegt. Auswärtige Helfende können kostenfrei in einem Gemeinschaftsquartier übernachten. Außerdem wird es für sie während des Kirchentages spezielle Angebote und Austauschmöglichkeiten geben.

100.000 Gäste beim Kirchentag in Nürnberg

Zum Kirchentag in Nürnberg erwarten die Organisatoren vom 7. bis 11. Juni 2023 rund 100.000 Besucher. Die meisten werden in Gemeinschafts- und Privatquartieren sowie auf Campingflächen übernachten. Die Veranstaltungen sind dabei über die ganze Region verstreut. Viele Teilnehmer werden aber wohl auch abseits des Programms die Stadt erkunden.

Der Deutsche Evangelische Kirchentag wurde 1949 als christliche Laienbewegung gegründet und besteht bis heute als unabhängiger Verein fort. Alle zwei Jahre bringt er als Dialog- und Kulturevent rund 100.000 Menschen in einer anderen deutschen Großstadt zusammen. Der 38. Deutsche Evangelische Kirchentag in Nürnberg steht unter der Losung "Jetzt ist die Zeit" (Mk 1,15).