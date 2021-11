49-Jähriger wird unter Mauerteilen begraben und stirbt

Bei Abbrucharbeiten ist ein Mann in Horgauergreut im Landkreis Augsburg unter Mauerteilen begraben und getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann am Samstagvormittag mit einem Bohrhammer eine Mauer an einem Stadel abgetragen. Die Mauer brach zusammen und begrub den 49-Jährigen teilweise.

Reanimationsversuche erfolglos

Zwei Beamte der Polizeiinspektion Zusmarshausen und zwei weitere Ersthelfer konnten den Bewusstlosen mit Hilfe von Stangen von den teils mehrere hundert Kilo schweren Mauerteilen befreien. Rettungssanitäter versuchten, den Mann zu reanimieren und brachten den Mann in die Uniklinik nach Augsburg, wo er kurz darauf starb.