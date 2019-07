49-Jähriger im Landkreis Ansbach getötet

Wie ein Polizeisprecher dem BR auf Nachfrage mitteilte, war der 49-Jährige am Vormittag gegen 9.00 Uhr mit einem unbekannten Mann in Streit geraten. Der Unbekannte hatte sich am Wagen des Mannes zu schaffen gemacht und wollte ihn wohl aufbrechen.

Eine Stunde später wurde der 49-Jährige etwa einen Kilometer vom Ort des Streits entfernt tot in einem Feldstück gefunden. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus.

Autokennzeichen am Pkw des Toten fehlen

Deshalb ermittelt jetzt die Mordkommission. Derzeit läuft die Spurensicherung. Rund um den Tatort sind Beamte mit Spürhunden sowie Hubschrauber im Einsatz.

Am Fahrzeug des Opfers wurden nach Angaben der Polizei die Kennzeichen entfernt. Es lautet "FÜ – F 2618". Weitere Informationen können nach jetzigem Stand der Ermittlungen noch nicht gegeben werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas zum Tathergang oder dem Verbleib der Kennzeichen sagen können, sich zu melden.