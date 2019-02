49-Jähriger bei Messerstecherei lebensgefährlich verletzt

Wie die Polizei Unterfranken und die Staatsanwaltschaft Würzburg mitteilen, sind das 49-jährige Opfer aus Würzburg und der 31-jährige Tatverdächtige aus Mittelfranken am Samstag gegen 19.30 Uhr aus bislang unbekanntem Grund in Streit geraten. Der mutmaßliche Täter stach auf seinen älteren Kontrahenten ein und verletzte ihn dabei lebensgefährlich. Die Auseinandersetzung spielte sich in der Wohnung einer 34-Jährigen im Würzburger Stadtteil Lindleinsmühle ab. Die Wohnungsinhaberin hatte noch versucht dazwischen zu gehen und sich dabei leichte Verletzungen zugezogen. Anschließend flüchtete sie sich zu einer Nachbarin.

Mehrere Streifen der Würzburger Polizei waren schnell am Tatort und konnten den mutmaßlichen Messerstecher vorläufig festnehmen. Sein geschädigter Kontrahent wurde vor Ort von einem Notarzt erstversorgt und kam anschließend mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus.

Ermittlung wegen versuchten Totschlags

Die Kripo Würzburg versucht nun die genauen Hintergründe der Tat zu klären. Der 31-jährige Tatverdächtige wurde noch am Sonntagvormittag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser ordnete auf Grund des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung die Untersuchungshaft gegen den Mann an.