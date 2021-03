49-jährige Frau stirbt nach Brand in Neustadt an der Aisch

Nach Angaben der Polizei war am Freitagnachmittag in einer Wohnung im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses in Neustadt an der Aisch aus noch unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Als Feuerwehr und Rettungskräfte vor Ort eintrafen, hatten sich eine 49-jährige Frau, ihr 22 Jahre alter Sohn und ein 73-jähriger Mann bereits ins Freie gerettet.

Frau stirbt im Krankenhaus

Dort war die Frau laut Polizei ohnmächtig zusammengebrochen und musste vom Rettungsdienst wiederbelebt werden. Sie starb jedoch einige Zeit später im Krankenhaus.

Der 22-jährige Sohn wurde ebenfalls verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der 73 Jahre alte Mann blieb unverletzt. Bei dem Brand entstand ersten Schätzungen zufolge ein Schaden von 150.000 Euro.