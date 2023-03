Verkehrsunternehmen bangen wegen Deutschlandticket um Liquidität

Wer eine Zeitkarte im fränkischen Verkehrsverbund VGN abonniert hat, bekommt derzeit monatlich 600 Freiminuten für das Fahrradverleihsystem "VAG Rad" . Dieses Angebot soll ab dem 1. Mai auch für die Abonnenten des Deutschlandtickets gelten, die im Einzugsgebiet des VGN leben. Mit dem Zug nach Nürnberg und ohne weitere Kosten mit dem Leihrad in die Innenstadt – das ist dann nicht mehr nur für Berufspendler, sondern auch für Tagesausflügler möglich.

Die Stadt Nürnberg könne sich das Angebot leisten, sagt Michael Ruf, der den Bereich "Stadtentwicklung" im Nürnberger Bürgermeisteramt leitet. Angesichts von 80 bis 100 Millionen Euro, die jährlich in Straßenbahnen, Busse und U-Bahnen gesteckt werden, seien ein paar Hunderttausend Euro Zuschuss für das VAG Rad ein verschwindend geringer Anteil.

Mehr Fahrgäste im ÖPNV und auf Leihrädern

Mit Einführung des 49-Euro-Tickets rechnet die Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg (VAG) mit mehr Fahrgästen in Bussen und Bahnen. Dementsprechend würden dann wahrscheinlich auch mehr Menschen mit dem VAG-Rad unterwegs sein, sagt Tim Dahlmann-Resing, Vorstand der VAG. Das Unternehmen rechnet vor allem deswegen mit einem Zuwachs an Abonnenten und Fahrgästen, weil das Deutschlandticket die Fahrten in der Region für viele Menschen schlicht günstiger mache, so Dahlmann-Resing.

Mehr ÖPNV-Kunden gleich mehr E-Scooter-Kunden?

Mit mehr Fahrgästen rechnet auch das Unternehmen "TIER Mobility", das allein in Nürnberg und München Tausende Elektroroller zum Verleih anbietet. Studien hätten gezeigt, dass knapp die Hälfte der Kunden E-Scooter in Verbindung mit dem ÖPNV nutzen würden, sagt Tim Werner, Regionalmanager Süd-Ost des Anbieters TIER Mobility. Das gehe aus den Nutzungsdaten hervor, die anzeigten, wo die Roller abgeholt und abgestellt werden. Insofern könnten mehr ÖPNV-Kunden auch mehr Roller-Kunden bedeuten.

Die Hoffnung des Unternehmens, die Ausleihe von E-Rollern gleich ins Deutschlandticket zu integrieren und so auch vom öffentlichen Fördertopf zu profitieren, hat sich aber nicht erfüllt. Immerhin: In München ist das E-Roller-Angebot direkt in der App des Verkehrsverbunds integriert.

Beim Anbieter TIER haben sich die Ausleihen über die MVG-App seit dem vergangenen Jahr von 2,7 Prozent, auf nun mehr als fünf Prozent nahezu verdoppelt, so Werner - Tendenz steigend. Das seien in München mehrere Zehntausend Fahrten. Für Nürnberg plant die VAG ein ähnliches System, das im Sommer in die hauseigene "NüMo"-App integriert werden soll.

Gute Verkehrsanbindung für Deutschlandticket nötig

Kaum vom Deutschlandticket profitieren dürften jedoch Menschen auf dem Land. Zwar fahren auch dort Busse und im Bedarfsverkehr - sogenannte Anrufsammeltaxis - und die Fahrscheine dafür werden auch im Deutschlandticket inbegriffen sein. Die großen Busse fahren üblicherweise aber nur zu den Schulzeiten.

Bei den Anrufsammeltaxis, die nach Vorbestellung auch außerhalb dieser Zeiten die einzelnen Haltestellen abklappern, komme ein Aufpreis hinzu – und der sei durchaus happig, sagt Elmar Singer, Chef des Busunternehmens Schmetterling-Reise im Landkreis Forchheim. Auf den eigentlichen Grundtarif, der vom Deutschlandticket abgedeckt wird, kommt ein Taxi-Zuschlag in doppelter Höhe des Grundtarifs hinzu, der auch nach dem 1. Mai aus der eigenen Tasche bezahlt werden muss. Bei längeren Fahrten kämen so unter Umständen zehn Euro und mehr Aufschlag zusammen, so Singer.

Verkehrsunternehmen bangen um Liquidität

Wirklich auf das 49-Euro-Ticket freuen können sich also nur Menschen, deren Zuhause verkehrstechnisch gut angebunden ist. An den Verkehrsunternehmen nagt derweil die Ungewissheit: Niemand kann aktuell sagen, wie viele Menschen das 49-Euro-Ticket wirklich kaufen werden.

Klar ist nur, dass die zum Teil dreistelligen Ticketpreise, die Berufspendler aus dem Umland bislang zahlen müssen, auf einmal wegfallen werden. Daher appelliert ein Großteil der Verkehrsverbünde, wie der AVV in Augsburg oder die WVV in Würzburg, an die Bevölkerung, das Deutschlandticket möglichst "regional" zu kaufen.

"Beim Deutschlandticket behält jeder das, was er bekommt." Irene Goßner, Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund

Wichtig für Verkehrsverbünde: Deutschlandticket regional kaufen

Der regionale Ticketverkauf ist für die Verkehrsverbünde wichtig, weil wegen der Kürze der Zeit noch kein bundesweites Ausgleichsverfahren der Einnahmen zustande gekommen sei, erklärt Andreas Mäder, Geschäftsführer des Verkehrsverbunds Großraum Nürnberg (VGN): Werde das Ticket über regionale Apps gekauft, bleibe der Kaufpreis als Sicherung der Liquidität in der Region bei den lokalen Verkehrsverbünden. Für die Jahre 2024 und 2025 solle dann ein Ausgleichsverfahren erarbeitet werden, so Mäder. Aber bis es so weit ist, sei es "sehr wichtig, dass die Menschen, die hier wohnen, auch hier vor Ort ihr Ticket kaufen".

Vorteile von "regionalem" Ticket

Die Nürnberger VAG etwa hat vorgesorgt, um möglichst viele Deutschlandtickets selbst zu verkaufen: Wird das 49-Euro-Abonnement über die "NüMo"-App abgeschlossen, sind die 600 Freiminuten für die Leihräder gleich inklusive. Dann muss das Deutschlandticket nicht erst aus einer anderen App importiert werden. Das könnte auch für die Einwohner anderer Städte in der Metropolregion interessant werden, insbesondere weil die VAG plant, ihr Fahrradverleihsystem im nächsten Jahr auf Fürth und Erlangen auszudehnen.