49-Euro-Ticket: Reaktionen aus Niederbayern und der Oberpfalz

Nachdem sich Bund und Länder auf die Einführung eines 49-Euro-Tickets für den Nahverkehr geeinigt haben, sind die Reaktionen aus Niederbayern und der Oberpfalz überwiegend positiv.

"49-Euro-Ticket wird Akzeptanz des ÖPNV steigern"

Uwe Brandl, Präsident des Bayerischen Gemeindetags und Bürgermeister der Stadt Abensberg, begrüßt die Einigung auf BR-Anfrage und glaubt, dass das 49-Euro-Ticket die Akzeptanz des ÖPNV weiter steigern werde. Allerdings sieht er es kritisch, dass vor allem Ballungsräume davon profitieren würden. "Es gibt tausende Berufspendler, die aus den peripheren Räumen in die Ballungsräume mit dem Pkw einpendeln müssen, weil es keine Alternative gibt", so Brandl: "Die haben vom 49-Euro-Ticket gar nichts. Da tatsächlich nachzubessern ist überfällig und zwar dringend."

Hoffnung auf unbürokratische Umsetzung vor Ort

Auch Markus Pannermayr, Vorsitzender des Bayerischen Städtetags und Oberbürgermeister der Stadt Straubing, bewertet die baldige Einführung des rein digitalen Tickets positiv: "Weil das digitale Ticket anwender- und nutzerfreundlich ist und weil damit die kleinteilige und hinderliche Tarifstruktur in Deutschland durchbrochen wird", sagte Pannermayr dem BR. Gut ist seiner Meinung nach auch, dass die sogenannten Regionalisierungsmittel auf eine Milliarde Euro erhöht werden sollen. Mit diesem Geld können die Länder den Netzausbau der Verkehrsunternehmen fördern. Das sei gerade in ländlichen Regionen notwendig, so Pannermayr. Generell hofft er mit Blick auf das 49-Euro-Ticket auf eine unbürokratische Umsetzung vor Ort.

Höhere Regionalisierungsmittel wichtig für den ländlichen Raum

Dafür wird unter anderem Kai Müller-Eberstein verantwortlich sein, Geschäftsführer des Regensburger Verkehrsverbundes RVV. Er bewertet nicht nur den generellen Beschluss als "wichtiges Zeichen", sondern auch, dass zeitgleich eine Erhöhung der Regionalisierungsmittel beschlossen wurde. "Das ist wichtig, damit wir als Verkehrsunternehmen das Angebot ausbauen und aufrechterhalten können." Dadurch, dass das 49-Euro-Ticket voraussichtlich nur noch digital erhältlich sein wird und nicht mehr am Automaten, rechnet Müller-Eberstein zwar mit größeren internen Umstellungen. Trotzdem ist er optimistisch, dass das neue Ticket bis Jahresbeginn vom RVV angeboten werden könne.

Fraglich ist bisher noch, wie das Verkehrsunternehmen mit bestehenden Abos umgehen wird und welche Übergangsregelungen gelten werden. Wo konkret das Netz im Raum Regensburg ausgebaut wird, ist ebenfalls noch unklar.

Kommt das 49-Euro-Ticket wirklich schon zum 1. Januar?

Dass das 49-Euro-Ticket schon ab 1. Januar eingeführt wird, halten viele Experten aus den Ländern und auch der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen allerdings für fraglich. Realistisch ist demnach wohl eher eine Einführung zum Ende des ersten Quartals 2023. Ähnlich bewertet das auch Christoph Häusler, Geschäftsführer des Landshuter Verkehrsverbunds. Theoretisch starten könnte man auch hier ab dem 1. Januar mit dem laut ihm "attraktiven Angebot", sagte er dem BR.

Möglicherweise Klärungsbedarf in ländlichen Regionen

Doch auch Häusler sieht noch Klärungsbedarf - gerade mit Blick auf ländlich geprägte Regionen in Niederbayern, die strukturell nicht so gut aufgestellt seien wie Ballungsräume. Zudem verweist Häusler auf den noch ausstehenden, möglicherweise langwierigen Gesetzgebungsprozess auf Bundes- und Länderebene.