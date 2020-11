48-Jähriger bedroht in Bamberg zwei Menschen mit Pistole

Bei einem Familienstreit hat ein 48 Jahre alter Mann am Samstagabend in Bamberg eine Pistole gezückt und eine Frau bedroht. Laut Polizei zielte er aus nächster Nähe auf die Frau. Ob es sich dabei um die Ehefrau handele, konnte die Polizei nicht sagen. Anschließend habe der 48-Jährige die Wohnung im Bamberger Osten verlassen und in der Nähe des Mehrfamilienhauses mit der silberfarbenen Waffe auf einen unbeteiligten Mann gezielt. Dieser konnte fliehen. In beiden Fällen fiel kein Schuss.

Mann festgenommen

Die alarmierte Polizei fahndete mit mehreren Streifenwagen nach dem Tatverdächtigen und konnte ihn vorläufig festnehmen. Nach Polizeiangaben war in der Wohnung der Familie zunächst ein Streit ausgebrochen. Dabei sei es zu Handgreiflichkeiten und auch Körperverletzungen gekommen. Der Grund für die Auseinandersetzung sei noch unklar.