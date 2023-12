48-Jährige soll Rollstuhlfahrer mit Messer schwer verletzt haben

Am Dienstagabend, dem zweiten Weihnachtsfeiertag, ist es in Bad Windsheim im Landkreis Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen. Dabei wurde ein 61 Jahre alter Rollstuhlfahrer schwer verletzt. Der machte zunächst falsche Angaben, was den mutmaßlichen Täter anging. Aufgrund der Ermittlungen konnten die Beamten aber noch am Abend eine 48-jährige Frau als dringend tatverdächtig festnehmen.

Verletzter machte falsche Angaben

Die Integrierte Leitstelle wurde nach Polizeiangaben am Abend über einen verletzten Rollstuhlfahrer im Kurpark informiert. Eine Polizeistreife fand den Mann mit Stich- und Schnittverletzungen auf. Der Verletzte gab zunächst an, ein unbekannter Mann ausländischer Herkunft hätte ihn angegriffen. Während der 61-Jährige schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht wurde, fahndete die Polizei nach dem mutmaßlichen Täter. Dabei wurde weder die Tatwaffe noch ein Tatverdächtiger gefunden.

Zeugenaussagen bringen Ermittler zur mutmaßlichen Täterin

Die Kriminalpolizei Ansbach und die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth konnten zeitgleich dank Zeugenaussagen ermitteln, dass sich das Opfer wegen mutmaßlicher Schulden mit einer Frau treffen wollte. Daraufhin wurde die Wohnung der betreffenden Frau in Bad Windsheim durchsucht. Dabei fanden die Polizisten die 48-Jährige mit Schnittverletzungen in ihrer Wohnung vor. Zudem fanden sie dort weitere mutmaßliche Beweismittel, heißt es.

Haftbefehl wegen versuchten Mordes

Nochmals vernommen, korrigierte der 61-Jährige seine Aussage und erklärte, den Überfall durch einen ausländischen Mann erfunden zu haben. Die 48-Jährige hätte ihn wegen finanzieller Verbindlichkeiten in den Kurpark gelockt, heißt es. Sie wurde am Freitag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl wegen versuchten Mordes gegen die Frau erließ. Sie befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Polizei sucht noch nach der Tatwaffe, einem Messer

Die Polizei sucht weiterhin nach dem Tatwerkzeug – auch mit Polizeihunden. Sie bittet die Bevölkerung, sich bei der Polizei zu melden, sollte ein "handelsübliches Küchenmesser, vermutlich mit Wellenschliff und grauem Plastikgriff" im Kurpark oder am Bad Windsheim Bahnhof gefunden oder gesehen worden sein. Bei Hinweisen bitten die Beamten, sich an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0911 / 21 12-33 33 zu wenden.