46-Jährige in Herbertshofen getötet: Polizei sucht Ehemann

Im Fall der mutmaßlich getöteten Frau in Herbertshofen fahndet die Polizei inzwischen nach dem Ehemann. Er soll mit der 46-Jährigen zusammen eine Wohnung in dem Zwei-Familien-Haus in dem Meitinger Ortsteil bewohnt haben, war dort aber bislang nicht anzutreffen, so die Polizei.

Frau tot aufgefunden: Kripo vermutet Tötungsdelikt

Am Freitagnachmittag waren die Polizeikräfte wegen einer toten Person nach Herbertshofen alarmiert worden, wo sie auf die Leiche einer 46 Jahre alten Frau stießen. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf, schnell war klar: Die verstorbene Frau muss Opfer eines Tötungsdelikts sein.

Ehemann wird gesucht

Aktuell sucht die Polizei nach dem 58-jährigen Ehemann der Toten, der mit ihr zusammengewohnt haben soll – bislang aber nicht am Tatort aufgetaucht ist oder sich gemeldet hat. Laut Beschreibung ist der 58 Jahre alte Ehemann ca. 180 cm groß und von kräftiger Statur, hat hellbraune Haare und trägt einen Schnauzbart. Ob er als verdächtig gilt, hat die Polizei bisher nicht bekannt gegeben, allerdings rät sie davon ab, ihn anzusprechen. Wer Angaben zum Aufenthaltsort machen kann oder den 58-Jährigen im Laufe des Tages sieht, solle sich bei der Polizei melden.