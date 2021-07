450 Jahre Johannes Kepler: Aus dem 21. Jahrhundert gesehen

Die Konzept-Künstlerin und Bildhauerin Notburga Karl beschäftigt sich seit Jahren mit den Erkenntnissen des Astronomen Johannes Kepler. Jetzt präsentiert der donumenta e.V. Karls Ausstellung anlässlich Keplers 450. Geburtstag in der ehemaligen Fußgängerunterführung am Hauptbahnhof Regensburg und im öffentlichen Raum am Kepler-Denkmal in der Fürst-Anselm-Allee. Die Installationen von Notburga Karl sind von 10. Juli bis 22. August 2021 zu sehen.

Bildhauerin Karl fasziniert von Keplers unkonventioneller Denkweise

Keplers Denken war in seiner Zeit revolutionär, sagt die Künstlerin, die aus Straubing stammt und in Bamberg lehrt. Kepler, der 1571 geboren, aber gestorben ist der Wissenschaftler in Regensburg. Hier wurde er auch auf dem damaligen evangelischen Friedhof beerdigt. Berühmt ist Johannes Kepler, an dessen Leistungen in Regensburg auch ein Museum in der nach ihm benannten Straße erinnert, vor allem für seine Entdeckung, dass die Planeten nicht um die Sonne kreisen, sondern sich in einer Ellipse um die Sonne bewegen. An der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert brachte diese Erkenntnis ein Weltbild zum Einsturz, betont die Künstlerin. Das Bild der Ellipse ist für die Künstlerin eine Metapher für die Fähigkeit und Bereitschaft umzudenken. „Kepler ist ein gutes Beispiel dafür, wie viel Mühe es kostet und wie lange es dauert, bis neues Denken gelingt“, sagt Notburga Karl.

Eine Ellipse im Kepler-Denkmal

Ein Ort, den sie mit einer Kunstinstallation bespielt, ist das Kepler-Denkmal in der Fürst-Anselm-Allee zwischen der Regensburger Altstadt und dem Bahnhof. Hier steht die Büste des Astronomen in einem Monopteros. Notburga Karl hat jetzt in das Denkmal eine Ellipse aus Metall gehängt und versucht das Ganze im übertragenen Sinne zum Schwingen zu bringen, wie sie sich ausdrückt.

Science Fiction im „ArtLab“ unter den Bahnhofsgeleisen

Eine ganz andere Stimmung herrscht im „Art Lab“ der Donumenta, einem ehemaligen Durchgang unter den Gleisen des Hauptbahnhofs. Hier steht ein abgebranntes Auto, aber die Scheinwerfer funktionieren noch, sind in Bewegung und schicken, in der Form von Ellipsen, Lichtkegel in den dunklen Raum. Man fühlt sich in einen Science-Fiction-Film versetzt, mit einem schlechten Ausgang. Das Auto könnte man auch als verglühten Kometen interpretieren, der irgendwo in den Weiten des Weltalls gestrandet ist, sagt die Künstlerin. Ihre Arbeit versteht sie auch als einen Aufruf dazu, die Dinge nicht einfach laufen zu lassen, so dass am Ende die Zerstörung unserer Umwelt, unserer Welt steht. Keplers Ellipse steht auch dafür, dass man sein Denken verändern kann und muss, sagt Notburga Karl.

Die Installationen von Notburga Karl sind bis zum 22. August zu sehen