450 Corona-Genesene aus Unterfranken wollen Blutplasma spenden

Vor etwas über einer Woche hat die Uniklinik Würzburg einen Aufruf gestartet: Corona-Genesene sollen sich telefonisch oder per Mail melden. Es geht darum, wer als Blutplasma-Spender in Frage kommt. Genesene weisen meist Antikörper gegen das Coronavirus im Blut auf. Deshalb erforschen verschiedene Kliniken: Vielleicht könnten Transfusionen den Genesungsprozess erkrankter Personen beschleunigen.

450 Menschen wollen Blutplasma spenden

Nun zieht die Uniklinik Würzburg eine erste Bilanz der Aktion. "Die Resonanz ist rundherum positiv, das hätte ich nicht erwartet", sagt Markus Böck, Direktor des Instituts für Transfusionsmedizin an der Uniklinik. Mittlerweile haben sich bereits über 450 Genesene bei der Uniklinik gemeldet. Die Rückmeldungen kommen hauptsächlich aus der Region Würzburg, aber auch ganz Unterfranken.

Nicht alle Genesene können spenden

Verschiedene Unikliniken prüfen aktuell, ob Blutplasma-Transfusionen von Genesenen schwer erkrankten Covid-19-Patienten helfen könnten. Dazu bittet unter anderem die Würzburger Uniklinik um Unterstützung der Genesenen. Jede Anfrage prüft die Uniklinik zunächst, da nicht jede Person, die eine Corona-Erkrankung überstanden hat, auch für eine Blutplasma-Spende geeignet ist. Um diese Eignung abzufragen, muss jeder Corona-Genesene einen medizinischen Fragebogen per Mail beantworten.

Bisher hat die Uniklinik Würzburg rund 200 solcher Fragebögen an mögliche Spender verschickt. Wenn danach noch alle Voraussetzungen für eine mögliche Spende gegeben sind, gibt es einen Termin für eine Voruntersuchung. Dort wird dann gemessen, ob die Person die gewünschten Antikörper im Blut hat. Erst dann werde ein Spendetermin vergeben. "Oft stellt sich heraus, dass eine Spende nicht geht, aber erstmal ist es ein Zeichen dafür, dass die Bevölkerung bereit ist, zu helfen – kein Egoismus, sondern Bereitschaft", sagt Böck.

Effekt bei Coronavirus noch nicht ausreichend erforscht

Ob eine Blutplasma-Spende tatsächlich bei Covid-19-Erkrankten positive Effekte hat, ist bislang nicht wissenschaftlich belegt. Es gebe aber laut Böck einzelne Berichte aus China oder von früheren Pandemien, die darauf hinweisen, dass Blutplasma-Spenden helfen könnten. Bayernweit sind Studien geplant, um dazu wissenschaftlich belegbare Fakten zu sammeln. Unter den Unikliniken in Bayern bestehe sehr enger Kontakt und Austausch. Ähnliche Behandlungsversuche laufen etwa in Augsburg oder in Regensburg.