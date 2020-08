450 Autos bei Treffen der Tuning-Szene in Nürnberg

Am späten Samstagabend versuchten sich Anhänger der Tuning-Szene zum wiederholten Male an verschiedenen Orten im Nürnberger Stadtgebiet zu treffen. Die Polizei sperrte daraufhin beliebte Parkplätze ab und erteilte Platzverweise, um die nicht-angemeldeten Treffen zu unterbinden. Laut Polizei wurde neben einigen Verwarnungen und zahlreichen Platzverweisen auch ein Auto wegen unerlaubter Umbauten sichergestellt.

Keine Verstöße gegen Infektionsschutz

Bei einer Kontrolle am Parkplatz in der Wilhelmshavenerstraße zählte die Polizei am späten Abend rund 450 Fahrzeuge. Trotz der vielen Menschen kam es laut Polizei zu keinen Beanstandungen bezüglich des Infektionsschutzes, da sich die Teilnehmer in Kleingruppen mit genügend Abstand aufhielten. In den vergangenen Wochen kam es des Öfteren an den Wochenenden zu unangemeldeten Treffen der Szene im Raum Nürnberg.

Polizei will weiter gegen Szene vorgehen

Diese Treffen seien mittlerweile zu einer Art "Katz- und Mausspiel mit der Polizei" geworden, sagte Polizeisprecher Rainer Seebauer im Gespräch mit dem BR. Die Szene sei gut vernetzt und würde sich nach einer Kontrolle an einem neuen Platz verabreden. Die Nürnberger Verkehrspolizei hat wie auch schon in den vergangenen Wochen angekündigt, die Tuning-Szene weiterhin zu beobachten und konsequent gegen Ordnungsstörungen einzuschreiten.