446 Millionen Euro Schlüsselzuweisungen für Oberfranken

Um die Finanzkraft der Kommunen in Bayern zu stärken, werden im Freistaat sogenannte Schlüsselzuweisungen verteilt. In Oberfranken bekommt Hof den größten Anteil, pro Kopf erhalten die Einwohner im Bezirk bayernweit sogar am meisten.