44-jähriger Mann aus Pflegeheim im Landkreis Hof vermisst

In Zedtwitz im Landkreis Hof wird der 44-jährige Sebastian Müssig vermisst. Er habe das Pflegeheim Schloss Zedtwitz am Donnerstagmittag vergangener Woche verlassen und sei seitdem nicht mehr gesehen worden, teilte die Polizei am Montag mit. Trotz umfassender Suchmaßnahmen konnte der Mann bislang nicht gefunden werden. Der Vermisste ist aufgrund einer psychischen Erkrankung auf Medikamente eingewiesen.

Polizei bittet um Hinweise auf den Vermissten

Wegen ähnlicher Vorfälle in der Vergangenheit ist es möglich, dass Sebastian Müssig mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder per Anhalter unterwegs ist und andere Einrichtungen oder Krankenhäuser aufsucht, um dort aufgenommen zu werden. Sebastian Müssig ist 1,74 Meter groß und 105 Kilo schwer. Er hat schwarze kurze Haare und einen erkennbaren Sehfehler. Der Vermisste trägt eine dunkle Jacke, blaue Jeans und Turnschuhe. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hof unter 09281 / 704-0 entgegen.