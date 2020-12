43-Jähriger muss wegen Erpressung vier Jahre ins Gefängnis

Vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth wurde der 43-Jährige zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt. Das bestätigte Friedrich Weitner, Sprecher des Landesgerichts Nürnberg-Fürth, dem BR. Nach zwei Verhandlungstagen wurde er wegen versuchter räuberischer Erpressung in fünf Fällen schuldig gesprochen.

Die Staatsanwaltschaft warf dem Mann vor, in Briefen und E-Mails an fünf Zeitarbeitsfirmen bis zu eine Million Bitcoins gefordert zu haben. Wenn die Firmen seine Forderungen nicht nachgehen sollten, drohte er, Mitarbeiter und deren Angehörige töten.

Nürnberger Firma erhielt Erpresserbriefe

Eine der bedrohten Firmen war die Zeitarbeitsfirma I. K. Hofmann aus Nürnberg. Nach eigener Darstellung eine der fünf größten Zeitarbeitsfirmen in Deutschland mit mehr als 17.000 Mitarbeitern und 90 Niederlassungen. In einem Brief Anfang Januar soll der Mann Firmengründerin und Geschäftsführerin Ingrid Hofmann aufgefordert haben, eine Million Euro in Bitcoins zu zahlen.

Dem Brief waren in einer Karte Ammoniumnitrat und Kaliumchlorat beigefügt. Der Absender wies darauf hin, dass diese Substanzen dazu geeignet seien, Sprengsätze herzustellen. Sollte die Firma Hofmann nicht zahlen, werde er erhebliche Gewalt einsetzen, etwa beim "Einsatz weiterer Kampfmittel", hieß es in dem Schreiben weiter.

Tod Von Mitarbeitern gedroht

In mehreren E-Mails an die Zentrale und an Niederlassungen wurde die Firma zudem als "Menschenhändler" verunglimpft. Weitere vier Zeitarbeitsfirmen erhielten ähnlich lautende Briefe und E-Mails, in denen Bitcoins für das Leben von Mitarbeitern gefordert wurden.