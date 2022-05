43-Jähriger ertrinkt in Badesee in Lichtenfels

Ein 43 Jahre alter Mann ist am Sonntag in einem Badesee in Lichtenfels ertrunken. Wie die Polizei mitteilt, hatte sich eine 29-Jährige Begleiterin des Mannes gegen 20 Uhr an die Polizei in Lichtenfels gewandt, nachdem der Mann nicht vom Baden im Oberwallenstadter Badesee zurückgekehrt war.

Einsatzkräfte finden toten Mann im Badesee

Ein Großaufgebot von Polizei, Feuerwehr und DLRG machte sich mit der Hilfe von Tauchern und Polizeihubschraubern auf die Suche nach dem Vermissten. Nach zweistündiger Suche fanden Taucher dann den leblosen Körper des Mannes und bargen ihn aus dem Wasser. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des 43-Jährigen feststellen.

Polizei: Keine Hinweise auf ein Fremdverschulden

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen lägen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Zeugen, die Hinweise zu den Umständen des Todes geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 09561/654-0 zu melden.