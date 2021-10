27.10.2021, 17:27 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

42-Jähriger bei Unfall in Schießanlage schwer verletzt

In einer Schießanlage in einem Ortsteil von Maxhütte-Haidhof ist es am Dienstag zu einem Unfall gekommen. Als einer Regensburgerin ihre Pistole auf den Boden fiel, löste sich ein Schuss und traf einen 42-jährigen Aufseher. Er wurde schwer verletzt.