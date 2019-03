40.000 protestieren in München gegen EU-Urheberrechtsreform

Demonstrationen auch in anderen deutschen Städten

Auch in zahlreichen anderen deutschen Städten wurde gegen die Urheberrechtsreform demonstriert. In Köln zogen nach Schätzungen der Veranstalter mehr als 10.000 Menschen durch die Innenstadt, die Polizei sprach zu Beginn von rund 4.500. In Düsseldorf waren es laut Polizei etwa 4.000 Demonstranten, in Hamburg bis zu 6.000 Menschen, in Hannover rund 3.200.

In Berlin versammelten sich mehrere Tausend Menschen am Potsdamer Platz, um an der deutschen Wikipedia-Zentrale vorbei zum Brandenburger Tor zu ziehen. Auf den Schildern der Demonstranten waren Sprüche wie "Niemand hat die Absicht eine Zensur zu errichten" oder "Rettet unser Internet" zu lesen.

Autoren und Künstler unterstützen Urheberrechtsreform

Es gibt auch zahlreiche Unterstützer der Urheberrechtsreform. Dazu gehören rund 260 Verlage, Zeitungen, Nachrichtenagenturen, Rundfunk-Anbieter, Produktionsfirmen und Medienschaffende. Sie rufen seit längerem zur Unterstützung der Reform des Urheberrechts auf. Hinzu kommen auch Kreative und Künstler, die sich von der Reform mehr Erträge für ihre Werke erhoffen. Die Uploadfilter sind aber auch unter den Unterstützern nicht unumstritten.

Am Dienstag entscheidet das EU-Parlament über die Reform. Der Ausgang der Abstimmung gilt als offen.