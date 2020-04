400 tote Schweine in Schweinemastbetrieb

Am Donnerstag (23.04.20) wurden in einem Schweinemastbetrieb im Landkreis Kitzingen etwa 400 tote Schweine gefunden. In dem Schweinestall war die Lüftung ausgefallen. Dem Landratsamt Kitzingen zufolge hatte der Landwirt selbst am frühen Morgen die Polizei informiert, woraufhin das Veterinäramt am Landratsamt hinzugezogen wurde. Polizei und Veterinäramt waren am frühen Morgen vor Ort.

Keine Auffälligkeiten bei letzter Kontrolle

Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass aufgrund einer technischen Ursache in der Nacht die Stromversorgung unterbrochen war und in Folge die Lüftungsanlage ausgefallen ist. In dem Stall befanden sich 600 Schweine. Der Betrieb wurde zuletzt im Mai 2019 vom Veterinäramt kontrolliert. Bei der letzten Kontrolle wurden die Lüftungsanlage und die Alarmanalage überprüft. Beides war in Ordnung.

