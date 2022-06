400 Sportler aus Würzburg beim DJK-Bundessportfest in Schwabach

Am Freitag beginnt in Schwabach das Sportfest des Deutsche-Jugendkraft-Sportverbandes (DJK). Philipp Spiegel, Vorsitzender der DJK Würzburg, sagt: "Das christliche Miteinander ist die Grundlage für das Vereinsleben bei uns". Der katholische Sportverband in Würzburg wurde bereits 1920 gegründet. Inzwischen hat die Deutsche Jugendkraft bundesweit knapp eine halbe Million Mitglieder, in Würzburg sind es 1.750. Davon ist die Hälfte jünger als 13 Jahre alt.

Dirk Nowitzki als Galionsfigur der DJK

Der bekannteste DJK-Sportler, Dirk Nowitzki, kommt aus Würzburg. In seiner Jugend gelangte er bei der DJK über Tennis und Handball zum Basketball und stieg 1998 mit seiner Mannschaft in die erste Liga auf. Er habe den Verein als Idol geprägt, sagt Spiegel, jedoch gehe es heute vor allem darum, durch den Sport eine gesellschaftliche Aufgabe zu erfüllen. Neben dem Breitensport, der in Würzburg 80 Prozent ausmacht, trainieren 400 Schwimmer und Turner auf Leistungs- und Wettkampfniveau.

Sie werden ab Freitag an den nationalen Meisterschaften des DJK-Sportverbandes teilnehmen. Über 4.000 Sportlerinnen und Sportler werden vom 3. bis 6. Juni 2022 in 22 Sportarten in Schwabach die Deutschen DJK-Meister küren.