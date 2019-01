400 Schüler demonstrierten in Nürnberg für Klimaschutz

Lautstark forderten die Schüler vor dem Nürnberger Rathaus, dass die in Paris 2015 beschlossenen Klimaziele eingehalten werden und dass Politiker nicht nur reden, sondern jetzt auch handeln.

"Wir müssen endlich etwas tun, damit wir auch in Zukunft so leben können wie jetzt. Es ist nicht fünf vor zwölf sondern fünf nach zwölf." Johanna Reichenbach, Mitorganisatorin

Offiziell dürfen die Schüler nicht an der Demonstration teilnehmen, denn für sie gilt Schulpflicht. Sie müssen also mit Konsequenzen rechnen, dennoch sind Hunderte gekommen.

"Soweit ich weiß, kann es nicht schlimmer als ein Schulverweis sein. Und uns persönlich ist es das wert, einen Verweis zu bekommen oder nachsitzen zu müssen, weil es um unsere Zukunft geht." Johanna Reichenbach, Mitorganisatorin

Nicht nur in Nürnberg, sondern auch in Erlangen, Bayreuth und Würzburg sind hunderte Schüler auf die Straße gegangen. Deutschlandweit protestierten in rund 50 Städten Schüler für eine bessere Umweltpolitik. Vorbild für die Demonstranten ist die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg. Im vergangenen Jahr erklärte die 16-Jährige auf der Weltklimakonferenz, dass sie jeden Freitag die Schule schwänzt, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren.