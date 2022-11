400 Jahre Barmherzige Brüder in Bayern

Der Mensch steht im Mittelpunkt - das war das Motto der Barmherzigen Brüder, als sie 1622, Mitten im Dreißigjährigen Krieg von Herzog Wolfgang Wilhelm von Pfalz-Neuburg nach Bayern geholt wurden. In ihr Hospital nahmen sie jeden auf, gleich welcher Konfession er angehörte oder ob er sich die Betreuung leisten konnte. Jeder Kranke bekam ein Bett.

Diesem Ansatz fühlen sich die Brüder bis heute verpflichtet, so Provinzial Frater Rudolf Knopp. "Dem Menschen eine Perspektive zeigen. Dem Kranken, dass er genesen kann. Dem Sterbenden, dass er sich im Hospiz wohlfühlt. Dem Menschen mit Behinderung, dass er eine Heimat hat. Freundlich dem begegnen, der Hilfe braucht. Und wenn wir es gut machen, fühlt sich der, der Hilfe braucht, nicht als Bittsteller."

Spiritualität im Dienst am Kranken

Das Herz befehle! So lautet das Leitmotiv des Ordens. Die Brüder leben ihre Spiritualität im Dienst am Kranken, in der "Hospitalität", der gelebten Gastfreundschaft. Das ist ein Kennzeichen der sogenannten Hospitalorden. Jesus nachfolgen, indem man barmherzig ist, hilft, pflegt.

Eigentlich ein urkatholisches Ideal, das aber in Vergessenheit geraten war, sagt Rudolf Knopp. "Es war auch revolutionär, dass sich Männer eingebracht haben. Weil es traditionell Frauen sind, die helfen. Aber Johannes von Gott hat gesehen, dass hier auch Männer ihren Platz finden können." Der spanische Buchhändler Johannes von Gott war Stifter des Ordens der Barmherzigen Brüder und wird in der katholischen Kirche als Heiliger verehrt.

Über 400 Brüder gab es zur Blütezeit des Ordens vor 100 Jahren in Bayern. Heute sind es nur mehr 17, die 26 Einrichtungen der Kranken- und Altenpflege und Häuser für Menschen mit Behinderung im Freistaat betreiben. Das schafft der Orden nicht alleine an seinen Standorten wie Regensburg, Neuburg, Straubing und München.

Hospitalität ist die Aufgabe von jedem und jeder

Frater Seraphim arbeitet im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in München zusammen mit einem weiteren Bruder und rund 1.400 weltlichen Mitarbeitern. "Hospitalität ist kein Privileg der Brüder. Hospitalität, so wie wir sie leben wollen, ist Aufgabe von jedem und jeder - das zeigt die Erfahrung."

Wie auch in anderen Orden geht die Zahl der Eintritte bei den Barmherzigen Brüdern stark zurück. Einige Einrichtungen wurden bereits in gemeinnützige GmbHs umgewandelt, um sie für die Zukunft zu sichern. Die Barmherzigen Brüder haben nicht nur die moderne Krankenpflege mitentwickelt. Sie gehören auch zu den Pionieren der Hospizbewegung. In München gründeten sie 1991 die erste Palliativstation Bayerns.