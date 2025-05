400 Jahre altes Schuhhaus: Tradition trotzt dem Internet

Chefin Heidi Pflanz ist emsig im Einsatz. Sie holt frische Ware aus dem Lager. Überall stehen Schuhe, so weit das Auge reicht – für Männer, Frauen, Kinder. Und die bietet der Familienbetrieb am Vorderen Anger in der Landsberger Altstadt nun schon seit mindestens 400 Jahren an. Stolz zeigen Heidi Pflanz und ihr Vater Heinrich den Beweis: eine Urkunde von 1625, in der der Betrieb erstmals erwähnt wird. Das Original des Papiers aus der Zeit des Dreißigjährigen Kriegs liegt im Staatsarchiv München. Möglicherweise ist das Geschäft sogar noch älter - darüber gibt es aber keine Aufzeichnungen mehr. So oder so ist es damit das wohl älteste urkundlich erwähnte Schuhgeschäft Deutschlands.

Gute Beratung soll die Internet-Riesen ausstechen

Als kleines familiengeführtes Unternehmen konkurrieren die Landsberger mittlerweile mit der ganz großen Shopping-Welt. Denn die Internetversand-Riesen haben rund um die Uhr geöffnet und verfügen über einen enormen Lagerbestand.

Heidi Pflanz sieht aber einen Trend hin zum Fachgeschäft. Für die Leute sei es schöner, auch mal ins Gespräch zu kommen, sagt sie. Und sie ist sich sicher: Durch den Kauf vor Ort, die Beratung und die Möglichkeit des Anprobierens gibt es weniger Fehlkäufe. Das spare den Weg mit der Retoure zur Post. Ihr Haus setze bewusst auf relativ kurze Öffnungszeiten, sagt Pflanz. So könne der Betrieb auch mit vielen Teilzeitkräften funktionieren.

Qualität statt Fast Fashion

Neben dem Internet bedroht auch ein Mode-Trend die alteingesessenen Schuh- und Modegeschäfte: die so genannte Fast Fashion, also billige Mode, die nicht lange hält. Schnell und trendbezogen fluten die großen Modeketten damit auch die Internetshops. Doch Heidi Pflanz kann bei ihren Kunden eine Trendwende wahrnehmen. Mittlerweile komme ein größeres Umweltbewusstsein auf, sagt sie. Die Kunden würden lieber wieder mehr für ein Paar Schuhe ausgeben und dieses dann mehrere Jahre tragen.

Skurril: Historisches Schuhmuseum mit Promi-Tretern

Mit einem völlig unerwarteten Extra kann der langjährige Chef des Schuhhauses, Heinrich Pflanz, aufwarten: Nur wenige Schritte entfernt vom Geschäft können Besucher sein historisches Schuhmuseum besichtigen. Der leidenschaftliche Sammler hat dort rund 2.500 Schuhe aus aller Welt gesammelt – darunter auch einige von prominenten Persönlichkeiten. Es gibt unter anderem die Originalschuhe von Bayerns Märchenkönig Ludwig II., von Kaiserin Sissi aus Österreich oder von Sportgrößen wie Lothar Matthäus und Dirk Nowitzki zu sehen; dazu die weltweit größte Ausstellung von Schuhlöffeln - vom Guinnessbuch der Rekorde bestätigt.