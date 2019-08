Der Samerzug mit Samern vom Samerberg ist Teil der Feierlichkeiten zum 400-jährigen Bestehen der Saline Traunstein. Elf sogenannte "Salzfuhrleute" wanderten mit ihren sieben mit Säcken und Salzfässchen bepackten Rössern über Inzell und Siegsdorf in die Salinenstadt Traunstein, die das Salz reich machte. Alle Orte auf der insgesamt 32 Kilometer langen Strecke hatten den Zug mit einem kurzen Theaterstück zum Thema Salz empfangen. Die Samer transportierten bis in die frühere Neuzeit begehrte und teure Waren, wie zum Beispiel Salz - das "Weiße Gold" -, per Pferd oder Esel auf schwierigen und gefährlichen Strecken in die Gemeinden und zu Abnehmern.

Salzsieden wie vor 400 Jahren in Traunstein

Im Salinenpark wurden nicht nur die Samer willkommen geheißen, sondern es wird mit einer großen Sudpfanne, die aus Bad Reichenhall ausgeliehen wurde, das alte Handwerk des Salzsiedens vorgeführt. In Traunstein wurde bis 1912 im Sudhaus Salz gesotten.