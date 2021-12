400 Euro für Reinigung: Anzeigen nach Busfahrt in Marktredwitz

Die Polizei Marktredwitz ermittelt wegen Nötigung gegen den Fahrer eines Schulbusses. Zeitgleich laufe auch eine Gegenanzeige des Mannes gegen die Familie eines 14 Jahre alten Mädchens, wie ein Sprecher der Polizei dem BR bestätigte.

Schülerin übergibt sich im Bus

Demnach habe sich die Jugendliche am vergangenen Mittwoch zur Mittagszeit während der Fahrt im Bus von Wunsiedel nach Marktredwitz übergeben. Am Bahnhofsplatz in Marktredwitz habe die 54 Jahre alte Mutter des Kindes ihre Tochter abholen wollen.

Hierbei soll der Busfahrer von der Frau 400 Euro für die Reinigung des Busses gefordert haben. Obwohl die Mutter daraufhin die gröbsten Verunreinigungen im Bus beseitigt habe, habe der Busfahrer weiterhin auf den Geldbetrag für die Reinigung bestanden, so die Polizei.

Busfahrer zeigt Familie des Mädchens wegen Verleumdung an

Weiter habe er die Frau offenbar an der Weiterfahrt gehindert, bis diese ihm das geforderte Geld aushändigte. Die Polizei ermittelt nun wegen Nötigung gegen den Busfahrer, der seinerseits die Familie des Mädchens wegen Verleumdung angezeigt habe. Gegenüber der Polizei habe der Mann eine andere Abfolge des Geschehens geschildert, wie ein Polizeisprecher sagt.

Der Busfahrer und sein Unternehmen waren für eine Stellungnahme am Montagvormittag nicht zu erreichen.