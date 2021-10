400 Anwohner atmen auf: Fliegerbombe in Bayreuth ist entschärft

Knapp zwölf Stunden nach dem Fund einer Fliegerbombe in Bayreuth vermeldete der Kampfmittelräumdienst Erfolg: Die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg konnte gegen 22.45 Uhr erfolgreich entschärft werden, wie die Polizei Oberfranken auf ihrem Account twitterte.

Bombenfund in Bayreuth: Strom aus, Wohnungen evakuiert

Alle betroffenen Bewohner durften in der Nacht in ihre Wohnungen und Häuser zurückkehren. Für die Dauer der Entschärfung der Bombe wurde in den betroffenen Straßenzügen aus Sicherheitsgründen der Strom abgeschaltet.

Am Vormittag war die rund 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe bei Bauarbeiten in der Mozartstraße gefunden worden. Daraufhin wurde der ursprünglich auf 100 Meter gezogene Sperrkreis im Laufe des Tages auf 500 Meter erweitert. Gegen 21 Uhr war die Evakuierung komplett abgeschlossen. Gut 400 Personen waren zum Zeitpunkt der Entschärfung in der Oberfrankenhalle untergekommen.

Hunderte Helfer bei Entschärfung im Einsatz

Insgesamt befanden sich alleine knapp 250 Polizisten im Einsatz. Auch Hilfskräfte von Feuerwehr, dem Bayerischen Roten Kreuz (BRK) und dem Technischen Hilfswerk (THW) waren vor Ort. Zahlreiche Personen mussten mit Krankentransporten in gesicherte Bereiche gebracht werden. Für Personen, die sich in Quarantäne befanden, wurde ein isolierter Transport ermöglicht. Für die Entschärfung wurde ein Spezialkommando aus Nürnberg angefordert.

Auch ein Teilstück der Bundesstraße 2 war gesperrt worden. Der Fundort lag im Bayreuther Stadtteil St. Georgen, ungefähr eineinhalb Kilometer vom Markgräflichen Opernhaus entfernt, das zum Unesco-Welterbe gehört. Das Haus war von der Sperre allerdings nicht betroffen.