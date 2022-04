400.000 Euro Schaden bei Dachstuhlbrand im Landkreis Lichtenfels

Rund 150 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren am Mittwochmorgen im Einsatz, um in einem eng bebauten Gebiet in Altenkunstadt einen Wohnhausbrand zu löschen. Es entstand ein Sachschaden von 400.000 Euro. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar.