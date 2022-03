"40-Tonner vollgemacht": Ukraine bekommt Hilfe aus Hof

Die private Hilfsinitiative aus Hof für die Kriegsopfer in der Ukraine sucht dringend einen Reisebus, um geflüchtete Familien nach Deutschland zu bringen. Die Gruppe steht in Kontakt mit verschiedenen Frauen, die mit ihren Kindern von der Grenze bis nach Polen gekommen sind. Nun sollen die Menschen mit einem Bus direkt aus Warschau nach Hof gebracht werden.

Reiseunternehmen werden um Hilfe gefragt

Das erklärt Anna Vinichuk heute dem BR. Die Hoferin mit ukrainisch-russischen Wurzeln organisiert seit dem Wochenende Hilfe für die Ukraine. Inzwischen hätten einige Privatleute aus der Region Hof Unterkünfte für die Flüchtlinge zur Verfügung gestellt, so Vinichuk. Sie und ihr Team bitten nun Reiseunternehmen um Unterstützung für den Transport der Frauen und Kinder.

Außerdem hat sich am Nachmittag ein erster Hilfstransport aus Hof in Richtung polnisch-ukrainische Grenze auf den Weg gemacht. Vinichuk und ihr Team sind überwältigt von der Hilfsbereitschaft der Hofer Bevölkerung. "Gestern früh haben wir gedacht, wir befüllen einen kleinen Transporter, aber jetzt haben wir so viel, dass wir einen 40-Tonner vollgemacht haben," sagt sie.

Lkw fährt mit Hilfsgütern bis zur ukrainischen Grenze

Privatleute, Firmen und die Kliniken aus Stadt und Landkreis Hof haben zum Beispiel Lebensmittel, Matratzen, Decken, Windeln sowie Verbandsmaterial und Medikamente gespendet. Der Hilfs-Lastwagen fährt bis zur Grenze, von dort aus bringen Partner der Hofer Gruppe die Güter dann direkt an verschiedene Orte in die Ukraine.

Eine weitere Privat-Initiative aus Hof bereitet einen Hilfstransport an die ukrainisch-slowakische Grenze vor – dazu werden heute und morgen bei Caritas und Diakonie Spenden entgegengenommen: Benötigt werden unter anderem Heizlüfter, Schlafsäcke, Decken, Kissen, Erste-Hilfe-Sets und Hygiene-Artikel, so die Organisatoren Nikolaus und Michael Sprinzl. Die Spenden werden von Partnern in der Slowakei dann weiter direkt in die Stadt Uschhorod in der Region Transkarpatien in der Süd-Ukraine weitergeleitet.